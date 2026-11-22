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Ron Jans augura un gran futuro a Ruben van Bommel. El delantero del PSV brilló ante el NEC en la victoria por 1-4 y está cada vez más cerca de la selección de Países Bajos.

Van Bommel ya formó parte de la convocatoria de la selección de Países Bajos del seleccionador Xavi Hernández en las dos últimas ventanas internacionales, pero, por ahora, no se plantea que sea titular. Cody Gakpo es la opción habitual en el extremo izquierdo.

Aun así, Jans confía mucho en Van Bommel. En los últimos meses, varios jóvenes han debutado con la selección de Países Bajos, pero ninguno ha logrado consolidarse definitivamente. Jans cree que Van Bommel sí lo está consiguiendo.

«Ahora tenemos a varios jóvenes que han debutado con la selección de Países Bajos. Entonces aumenta la presión. Hay uno que lo demuestra cada semana: Ruben van Bommel», comienza diciendo en NOS Studio Sport.

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«Es un jugador que también desborda por fuera a sus rivales gracias a su velocidad. Tiene profundidad con y sin balón. ¡Sus rivales simplemente se caen! Intentan seguirle el ritmo, pero no pueden».

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«No es la primera vez que hace esto», señala Jans mientras observa las imágenes de Van Bommel durante el NEC-PSV. «También lo demuestra a nivel internacional. ¡Deja atrás a todos corriendo! Es mucho más rápido que su padre».

«De verdad espero que se mantenga en forma», prosigue Jans. «Entonces podrá hacer todavía muchas cosas buenas por el PSV y por el fútbol neerlandés. Tiene muchísima potencia».

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Aunque Van Bommel recibió sobre todo elogios tras su actuación ante el NEC, el entrenador Peter Bosz también tuvo algunas críticas. «Creo que aún puede aprovechar mucho más su velocidad», afirmó el sábado por la noche en rueda de prensa.

«Si eres mucho más rápido que tu rival, puedes sacarle aún más partido. Sus compañeros deben buscarlo más a menudo, pero él también tiene que identificar mejor las situaciones en las que puede crear peligro. Es buenísimo. Ahora quizá desborda a su rival dos o tres veces por partido, pero tienen que ser doce o trece. Tiene que aprovecharlo al máximo», concluyó Bosz.