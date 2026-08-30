Ron Jans lanza un mensaje claro a Anthony Correia tras un inicio de pesadilla en el FC Utrecht

Ron Jans se solidariza con el castigado Anthony Correia, según ha hecho saber en NOS Studio Sport. El entrenador está viviendo un auténtico inicio de pesadilla en el FC Utrecht, con el 1-6 del domingo ante el PSV como punto más bajo absoluto.

«Tengo que decir que sí me duele», afirmó Jans. «Porque yo pasé una etapa maravillosa en el FC Utrecht. Así que tienen que mantenerse unidos y luchar», fue su consejo.

El propio Jans tampoco vivió siempre momentos fáciles en Utrecht. El entrenador pasó la pasada temporada por un periodo complicado, con nueve partidos sin ganar, y puede ponerse en el lugar de Correia por cómo se siente ahora.

«Veo esas imágenes de Correia y de Willem Janssen. Eso también lo vi en mí mismo en enero. Tampoco estaba nada bien de verdad, pero entonces pensé: oye, si el líder está así... Así que a la mañana siguiente le enseñé esas imágenes al grupo».

«Entonces dije: “Escuchad, eso es en ese momento, pero ahora nosotros vamos a seguir unidos y vamos a luchar. Vamos a salir de esta”. Eso también lo ves ahora. Entonces tendrá que pasar en el próximo partido», anima a Correia a mantenerse positivo.

El conjunto de la ciudad de Utrecht ocupa la penúltima posición de la Eredivisie con un punto en los primeros cuatro partidos. La próxima semana, el Utrecht recibirá en casa al Go Ahead Eagles.