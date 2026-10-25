Ron Jans disfrutó enormemente de Anis Hadj Moussa durante el PSV-Feyenoord (1-1). Así lo contó en NOS Studio Sport.

Hadj Moussa estuvo completamente desaparecido en la primera parte en Eindhoven, pero en la segunda firmó una acción brillante que permitió al Feyenoord rescatar un punto.

«Tenemos que estar muy contentos de que siga jugando en Países Bajos», elogia Jans. «Este chico decide partidos. Está sencillamente al nivel de Lamal (Lamine Yamal, n. de la r.)».

«Quizá los dos del PSV (Kostic y Mauro, n. de la r.) podrían haberlo hecho mejor, pero él remata de forma fantástica», analiza después sobre el gol del empate de Hadj Moussa. «Es un jugador con el que se disfruta muchísimo. Sabes que hace estas cosas, que es capaz de hacerlas. Un gol extraordinario».

Jans revela después que, cuando entrenaba al FC Utrecht, llegó a hablar con Hadj Moussa. «La cosa pintaba muy bien. Desde el Vitesse me llegaban muchas voces que decían: “No lo hagas, porque no ayuda en defensa”. Pero es fenomenal».

«Los defensas del PSV también picaron, y eso es precisamente lo que no hay que hacer con él», dice Jans, deleitándose con los regates de Hadj Moussa. «Me llamó entonces, cuando estaba en el FC Utrecht, para decirme que finalmente se iba al Feyenoord. Sí, fue una buena decisión».

El pasado verano, Hadj Moussa estuvo cerca de ser traspasado a Oriente Medio, pero el director deportivo Dévy Rigaux finalmente no quiso dar luz verde a un posible traspaso de 40 millones de euros. Visto en retrospectiva, los de Róterdam no se arrepentirán.