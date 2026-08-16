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¿Romperá su estricta política? Juventus planea un fichaje audaz procedente del Manchester United

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Un único obstáculo se interpone en el plan de la Juventus

Juventus busca un refuerzo ofensivo y de liderazgo que reconfigure su equipo, y podría encontrar su objetivo en el Manchester United, donde uno de los jugadores más destacados del club inglés se acerca a su último año con el equipo sin un nuevo acuerdo hasta el momento.

Según informó el sitio web Calciomercato, Juventus vigila la situación del portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, y estudia la posibilidad de intentar ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club italiano considera que Fernandes sería un refuerzo ideal para su plantilla, y tiene la intención de hacer todo lo posible para incorporarlo, con el convencimiento interno de que el equipo necesita a un jugador de clase mundial que eleve el nivel del conjunto.

Fernandes había despertado un fuerte interés de clubes saudíes hace un año, pero decidió permanecer en el Manchester United, a pesar de que el club estaba entonces dispuesto a estudiar su venta, después de que la oferta económica propuesta alcanzara una cifra elevada. El contrato del jugador con el United finaliza al término de la temporada actual, mientras que el club inglés aún no le ha ofrecido un nuevo contrato.

Esto podría interpretarse como un indicio de la disposición de la directiva a afrontar la etapa posterior a su capitán portugués, a pesar de que Fernandes sigue siendo un elemento fundamental en los planes del equipo.

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Una política estricta: ¿cambiará?

Juventus cree que Fernandes es uno de los mejores jugadores que podría incorporar a sus filas, sobre todo porque el club aspira a construir un equipo más fuerte y necesita a una estrella capaz de marcar la diferencia.

Pero el interés de Juventus choca con un obstáculo destacado que podría poner en peligro la operación: las exigencias económicas del jugador portugués, lo que significa que Juventus podría verse obligado a romper la estructura salarial vigente dentro del club para poder completar su fichaje.

El club italiano se había negado a dar este paso para retener al delantero Dusan Vlahovic, por lo que no está claro si estará dispuesto a cambiar su política económica por Fernandes.

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