Romero: Esta carencia preocupa a Argentina en el Mundial

Cristian Romero, defensa de Argentina, admitió que el equipo debe corregir sus problemas defensivos para avanzar a cuartos de final del Mundial ante Suiza.

El campeón del mundo ha encajado cuatro goles en sus dos últimos partidos, un punto delicado para el defensa.

«Vamos por buen camino, aunque hay cosas que mejorar. Hemos encajado cuatro goles en los últimos partidos, y eso nos molesta», admitió a la prensa.

«Más allá de eso, siempre estamos a disposición del equipo, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos por el grupo y a seguir las decisiones del entrenador», añadió.

En la fase de grupos Argentina dejó su arco en cero ante Argelia y Austria y solo recibió un gol contra Jordania; no obstante, en la eliminatoria mostró fisuras al ganar 3-2 en dos ocasiones.

En la ronda de 32 venció 3-2 a Cabo Verde en prórroga y, en octavos, remontó un 2-0 ante Egipto para ganar 3-2 con un tanto de Enzo Fernández.

En la Copa del Mundo 2022, Argentina solo recibió tres goles en la fase de grupos y en octavos.