Romelu Lukaku: "No encontraremos a nadie en el mundo como Alexis Sánchez"

Alexis Sánchez asoma como titular en el para el compromiso de este sábado frente al , en el Estadio ‘Giuseppe Meazza’, por la tercera fecha de la .

Tras arribar hace un par de semanas procedente desde el y haber cumplido ya un par de entrenamientos, el técnico Antonio Conte le dará al Niño Maravilla la posibilidad de comandar la ofensiva ante el elenco de Friuli. Y lo hará en compañía de su ex compañero en los Diablos Rojos, Romelu Lukaku.

Inter de Milán vs. Udinese, por la Serie A: formación, día, horario y cómo ver por TV

Y en la antesala a su estreno oficial con la camiseta ‘neroazzurra’, el atacante belga llenó de elogios al formado en por su llegada al elenco lombardo. “Podemos mirar alrededor por mucho tiempo y no encontraremos a nadie como él, nadie en el mundo”, reconoció el europeo en diálogo con ESPN.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Por otra parte, recordó el paso de ambos por Old Trafford, donde fueron constantemente criticados en función de su rendimiento. "Él y yo en United trabajamos bien, pero necesitábamos más tiempo en el campo para dar lo mejor. No era el momento adecuado para estar en Manchester. Demasiados cambios: cuando cambias tanto, es difícil", cerró.

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que hace unos días Lukaku indicó a BBC Sport que el nacido en Tocopilla "tuvo momentos difíciles en Manchester United, así que venir aquí fue el paso correcto, en un camarín con buen ambiente, donde el entrenador quiere ganadores que realmente puedan contribuir al equipo. Él sin dudas será parte de todo esto".

"Alexis le agregará mucha más competencia de la que ya tenemos en el equipo, ahora depende de él demostrarlo. Realmente creo que le hará bien al club, y nosotros estamos aquí para ayudarlo también. Espero que pueda añadirle esa pequeña chispa al equipo", agregó, aprobando su retorno al Calcio después de ocho años.

The little wave at the end 👋 pic.twitter.com/bS65A7T5bq