Romario carga contra Ancelotti y pide al presidente de la federación que lo despida: «¡No estás a la altura de Brasil!»

Compartir Sigue a GOAL en Google

La derrota de Brasil ante Japón en un amistoso le está acarreando numerosas críticas a Carlo Ancelotti. La más feroz ha llegado de la exestrella brasileña Romario, que ha pedido su destitución a través de la prensa.

Anuncios

No le podía ir peor a Carlo Ancelotti. El seleccionador de Brasil salió hoy del amistoso contra Japón con una derrota por 3-2 encajada después del minuto 90, con una expulsión y declaraciones polémicas contra el árbitro, pero, sobre todo, con feroces críticas que empezaron a lloverle incluso de grandes exjugadores de la selección. Y en Brasil también han dado que hablar las del excampeón del mundo Romario.

EL PARTIDO. Lo que ha generado debate ha sido, por supuesto, la actuación de Brasil, que no ofreció un espectáculo a la altura de su nombre ante Japón. Tanto es así que en los primeros 19 minutos llegó a verse por debajo en el marcador hasta dos veces, por los goles de Kubo y Nakamura. La nota positiva fue, sin duda, la reacción, obra de Vinicius Junior. Él también ha recibido críticas con frecuencia, pero volvió a marcar, no una sino dos veces, con un doblete en los minutos 33 y 75. El debut del lateral del Inter Carlos Augusto no fue bueno, pero peor estuvo toda la defensa en el minuto 91, cuando Sakamoto marcó el gol decisivo para los japoneses entre las airadas protestas de los brasileños y las expulsiones de Raphinha y del propio Ancelotti.

LA ACUSACIÓN DE ROMARIO: «¡SE ACABÓ!». Romario, que ya en julio, tras la eliminación ante Noruega en el Mundial 2026, había pedido la salida de Ancelotti y calificado aquella actuación de «vergüenza», volvió hoy a cargar contra él, según recoge la Gazzetta dello Sport:

«Ancelotti, ¡se acabó! ¡Recoge tus cosas y vete! Nadie cuestiona tu trayectoria. Eres uno de los mejores entrenadores que ha visto el fútbol mundial, pero eso lo has demostrado en los clubes. Con la selección brasileña, hasta ahora, no has demostrado estar a la altura. ¡Ya no podemos más!»

Anuncios Anuncios

UNA ACUSACIÓN TAMBIÉN POLÍTICA. La de Romario es también una acusación política, puesto que es senador del Gobierno brasileño. Dirigiéndose directamente al presidente de la federación brasileña de fútbol, Samir Xaud (42 años), el excampeón del mundo en 1994 lo instó a destituir a Ancelotti con efecto inmediato:



«Samir, eres joven, brasileño y creo que quieres lo mejor para nuestro fútbol. Pero ha llegado el momento de demostrar que tienes el valor de tomar una decisión. ¡Echa a Ancelotti! No se puede jugar con la camiseta de la Seleção. No podemos correr el riesgo de tirar otro Mundial por la borda. El momento de actuar es ahora».