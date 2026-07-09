El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, insultó a la leyenda Romario tras la eliminación del Mundial 2026.

La selección fue eliminada en octavos del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Noruega, aunque la Federación renovó su confianza en el técnico.

Sin embargo, Romario, campeón del mundo con la Seleção en 1994, exige su destitución y la rescisión de su contrato a través de su canal «Romario TV».

«Foot Mercato» recogió sus palabras: «Yo habría rescindido su contrato. Tras el partido, como presidente, habría ido al vestuario y le habría dicho: “Gracias, adiós, vete al infierno. Demandadlo y ya veremos”».

Y añadió: «No puede seguir tras este escándalo. Ya lo he dicho antes: esto es inaceptable, tiene que cambiar».

Y añadió: «Tuvimos a Dunga, perdió y se fue. Tuvimos a Filipe (Scolari), que ganó la Copa y se quedó. Tuvimos a Tite, que perdió, se quedó y volvió a perder. Y ahora tenemos a ese maldito Ancelotti, que ha perdido y seguirá».

El contrato de Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, con la Federación Brasileña dura hasta 2030.