Romance de graves consecuencias, una pelea a golpes con compañeros y un Aston Martin destrozado. ¡La loca historia de Lord Bendtner!

Si hubiera que resumir la vida y la esencia de Nicklas «Lord» Bendtner en una sola anécdota, la siguiente sería una buena opción. Se remonta a su etapa como prometedora joven promesa en el Arsenal.

Por encargo del entrenador Arsene Wenger, el psicólogo Jacques Crevoisier realizaba entonces cada año pruebas psicométricas con todos los jugadores del Arsenal para averiguar más sobre sus rasgos de carácter. «Una de las categorías se llamaba “autopercepción de las propias capacidades”, es decir, lo bien que el jugador se valora a sí mismo», contó después Crevoisier. «En una escala del uno al nueve, Bendtner sacó un diez. Nunca habíamos visto algo así». El segundo entrenador de Wenger, Pat Rice, se sentó junto a Crevoisier durante la prueba de Bendtner y apenas podía contener la risa.

«Cuando Bendtner falla una ocasión de gol, siempre está completamente convencido de que no fue culpa suya», opinó Crevoisier. «Se podría decir que eso es un problema. Hasta cierto punto también puede serlo. Pero también se puede ver de otra manera: este jugador posee una notable capacidad para reponerse tras los contratiempos».

Bienvenidos al mundo de Nicklas Bendtner. El hombre que se definió a sí mismo como «uno de los mejores delanteros del mundo». El que compartió una foto suya con el Balón de Oro. El que en realidad ni fue una cosa ni consiguió la otra. El que, con 21 años, inició una relación con una mujer de 34 perteneciente a una familia noble danesa y así se ganó el apodo de «Lord». El que se enfrentó a compañeros de equipo, destrozó coches, perdió dinero, llevó una tobillera electrónica y puso fin prematuramente a su carrera sin grandes éxitos deportivos. El que se hizo más famoso de lo que sus cualidades futbolísticas habrían dado para ello. Bienvenidos al mundo de un auténtico rebelde.

Bendtner en el Arsenal: disputa con Thierry Henry, pelea con Emmanuel Adebayor

Bendtner creció en la capital danesa, Copenhague, pero ya con 17 años se marchó a la cantera del Arsenal, en Londres. Fue en 2005, cuando el Arsenal de Wenger era entonces uno de los mejores equipos del mundo. Poco después de su llegada, Bendtner tuvo la oportunidad de presentarse en un partidillo de entrenamiento con los profesionales. Así lo cuenta en su libro «Both Sides».

La consigna era: un máximo de dos toques de balón. Cuando el icono del club Thierry Henry tocó el balón tres veces, Bendtner, según su propia versión, protestó de inmediato a gritos. Rice, segundo entrenador del Arsenal, ignoró las quejas, tras lo cual Bendtner tocó él mismo el balón tres veces... y le señalaron una falta en contra. Se dice que protestó todavía con más vehemencia por esa clamorosa injusticia, lo que dio paso a un acalorado intercambio de palabras con Henry. ¡Hola a todos, aquí llega el Lord en ciernes!

Tras una exitosa cesión al Birmingham City, equipo de segunda división, Bendtner dio en 2007, con 19 años, el salto definitivo al primer equipo del Arsenal. El gigante de 1,93 metros impresionó por su potente físico y su fortaleza en el juego aéreo. Bendtner marcó sus primeros goles y recibió sus primeros golpes, concretamente en una pelea sobre el césped. Fue en un derbi del norte de Londres contra el Tottenham. ¿El rival? Su compañero Emmanuel Adebayor, que finalmente le alcanzó con un cabezazo. «La sangre brotaba y se me hinchó la nariz», relató Bendtner. ¿Qué pasó exactamente? Nunca llegó a aclararse del todo; simplemente, los dos no se llevaban bien.

Aunque Bendtner tuvo minutos con regularidad en el Arsenal en los años siguientes, nunca dio el salto para convertirse en un titular absoluto y un goleador fiable. Y aun así: «Si me preguntan si pertenezco a los mejores delanteros del mundo, respondo que sí, porque estoy convencido de ello», declaró Bendtner. Solo había una cosa mejorable en su juego: «Los goles son lo único que todavía me falta».

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Cómo Nicklas Bendtner se convirtió en Lord... y dilapidó su dinero

Más que goles, Bendtner ofrecía con mayor fiabilidad historias espectaculares fuera del campo. En 2009, el entonces joven de 21 años inició una relación con Caroline Fleming, 13 años mayor que él, modelo, presentadora, descendiente directa del héroe naval danés Niels Juel y miembro de una riquísima familia noble. Ambos se habían conocido en el marco de un reality show en el que Fleming renovaba su castillo. De aquel romance, Bendtner se llevó un hijo y el apodo de «Lord».

O esta otra historia: después de destrozar su Aston Martin en 2010, salió ileso del coche, se desnudó y comprobó en el retrovisor, arrancado por él mismo, si su cuerpo había sufrido alguna lesión. La desnudez siempre fue un tema con Bendtner. Al salir de un club nocturno en Mánchester, le fotografiaron con los pantalones bajados. En una ocasión publicó en las redes sociales una foto suya en la que no llevaba nada de tela salvo un sujetador sobre la zona genital.

Bendtner ganó mucho dinero y lo despilfarró de inmediato. Una vez pagó 150.000 libras por una caja de vino y, en los casinos, perdió en total alrededor de siete millones de euros, como confesó tras su retirada. «Una vez que te acostumbras a la descarga de adrenalina del fútbol, es muy difícil encontrarla en otro lugar», dijo Bendtner. «Esa es también la razón por la que juegas, para sentir eso. Pero solo lo consigues cuando la apuesta es muy alta».

Bendtner no solo perdió mucho dinero en el juego, sino también ante diversos tribunales. En la Eurocopa de 2012 mostró su ropa interior tras marcar un gol con Dinamarca contra Portugal. En ella estaba impreso el nombre de su patrocinador personal, curiosamente una casa de apuestas. La UEFA le sancionó con un partido, además de imponerle una multa de 100.000 euros. Una cantidad similar tuvo que pagar después de conducir ebrio en Copenhague.

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La frustrada aventura de Nicklas Bendtner en el VfL Wolfsburg

En la temporada 2012/13, Bendtner decepcionó durante una cesión de un año a la Juventus de Turín, aunque al menos ganó el campeonato italiano. Después pasó un año en el banquillo del Arsenal antes de fichar gratis por el VfL Wolfsburg en 2014. «Todo el mundo merece una oportunidad para empezar de nuevo», dijo el entrenador Dieter Hecking. Bendtner la desaprovechó de manera impresionante.

En Wolfsburgo llevó el inusual dorsal 3 para un delantero y marcó tres goles en la Bundesliga en año y medio. ¿Y fuera del campo? Bendtner posó públicamente con su Mercedes, una falta grave en el club de VW. Mientras tanto, también la armó de lo lindo en una legendaria noche de equipo.

«Pidió botellas de champán y se puso a rociarlo por todas partes», contó más tarde a la Bild su entonces compañero Maximilian Arnold. «Luego quiso pagar con tarjeta. Pero en Wolfsburgo, en el club, no se podía pagar con tarjeta. Y no llevaba tanto efectivo encima. Tuvo que llamar a las tres o cuatro de la madrugada a Schäfi (su compañero Marcel Schäfer, nota de la redacción) y él tuvo que traer el dinero». En abril de 2016, el contrato de Bendtner fue rescindido de forma anticipada. El manager Klaus Allofs calificó a Bendtner como «un peligro para nuestra comunidad».

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Nicklas Bendtner puso fin a su carrera profesional con 31 años

Para entonces, la relación entre rendimiento deportivo y escándalos hacía tiempo que se había descontrolado por completo. En lugar de trabajar en la carrera de Nicklas Bendtner, alimentó la figura de culto de Lord Bendtner. En 2015 compartió en Instagram un fotomontaje que lo mostraba con el Balón de Oro. Poco después utilizó el montaje para presentarse en broma como candidato a primer ministro de Dinamarca. Para que Bendtner, pese a su ya consumada separación de Fleming, pudiera seguir llamándose oficialmente «Lord», el tabloide danés Se og Hor le compró en broma un pie cuadrado de terreno en Escocia.

Tras su salida de Wolfsburgo, Bendtner fue poniendo punto final a su carrera en el Nottingham Forest, el Rosenborg Trondheim y su club de formación, el FC Copenhague. Debido a una agresión a un taxista, en 2019 tuvo que llevar temporalmente una tobillera electrónica. En enero de 2020 se despidió del fútbol profesional con solo 31 años.

Puede que Bendtner, por todas sus escapadas, sacara demasiado poco de su indudable talento, pero eso no parece haber perjudicado a su fama, más bien al contrario. Hoy, Bendtner es en Dinamarca experto televisivo, imagen publicitaria e invitado habitual en tertulias y realities. Si no fue por méritos deportivos, al menos con su apodo mundialmente conocido el Lord forma parte de la nobleza del fútbol junto a Kaiser Franz Beckenbauer, King Eric Cantona, Prinz Poldi y O Rei Pele.