Roma vs. Genoa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En el Olímpico se cierra el 2025 de la Serie A. Roma y Genoa se enfrentan como último partido del año, en el que De Rossi, ex emblema giallorosso, vivirá seguramente algo especialmente emocionante.

La Roma no viene de un buen período, considerando las tres derrotas en los últimos cinco partidos que la han alejado de la cima de la clasificación, mientras que el Genoa ha logrado escalar posiciones, aunque viene de dos derrotas consecutivas.

En la Roma no estarán Ndicka y El Aynaoui debido a la Copa de África, mientras que el Genoa apuesta por Sommariva en la portería dado que Leali está indisponible por sanción.

Cómo ver Roma vs Genoa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

HORA DE INICIO: Roma vs. Genoa

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

El partido se disputa este lunes 29 de diciembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y formaciones

PROBABLES ALINEACIONES ROMA-GENOA:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Entrenador Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Entrenador De Rossi

Forma

Precedentes entre los dos equipos

Clasificación