Roma se fija en Luis Fernando Muriel

En Italia hablan de un intercambio por Alessandro Florenzi. Los capitalinos también tendrían interés en otro colombiano: David Ospina.

Hay una realidad muy clara: Luis Fernando Muriel no es de las primeras opciones de Gian Piero Gasperini en Atalanta. Si bien el jugador parece destacarse en los entrenamientos, el DT no lo usa como titular y si acaso le da uno que otro minuto al final de los partidos (así fue antes de que parara la por la pandemia, así parece que será ahora). Por eso hablar de una salida no es algo descabellado.

Incluso en dicen que estaría interesada en sus servicios, sobre todo para tenerle a Edin Dzeko un buen compañero en el ataque. La Gazzetta dello Sports asegura que la idea que maneja el club de la capital es que haya un trueque: Muriel por Alessandro Florenzi, quien está en .

Ser opacado por su compatriota Duván Zapata sería la motivación perfecta para ir a otro club que le dé oportunidades y que lo tenga en cuenta. Y Roma sería ese lugar perfecto para que Muriel, de 29 años, empiece a obtener lo que siempre ha querido: regularidad.

Recordemos que desde que llegó al cuadro de Bérgamo, su quinto equipo en la Serie A, Muriel suma 13 goles en 22 encuentros.