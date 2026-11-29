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Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

La Roma recibe al Monza en el Estadio Olímpico en la 13.ª jornada de la Serie A. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 18:00.

La Roma de Gian Piero Gasperini llega a la cita después del 2-2 en París contra el PSG en la Champions League. Se adelantó con un gol de Hermoso a los cinco minutos y vio cómo le empataban al final con un penalti de Malen, que frenó a los campeones de Europa.

En la liga, el equipo de la capital atraviesa un gran momento. El 5-1 ante el Parma y el 3-0 frente al Sassuolo confirmaron el buen momento ofensivo del conjunto, que ocupa el segundo puesto de la clasificación.

El Monza de Ivan Juric tiene una situación más complicada en la tabla, pero llega con la moral reforzada por el 3-0 ante la Fiorentina. Antes de esa victoria, el equipo había perdido cuatro partidos de liga consecutivos.

Para Juric será un regreso especial a la capital, donde entrenó a la Roma en el otoño de 2024. En el otro banquillo estará Gasperini, su antiguo mentor.

Gasperini podría alinear a Svilar en la portería, con Mancini, Balerdi y Hermoso en defensa. En el centro del campo del once previsto figuran Lulli, Cristante, Kone y Molina, mientras que en ataque se espera a Dybala, Mora y Malen. La Roma no podrá contar con Pellegrini, Rensch ni Vasquez y no tiene sancionados.

Juric podría confiar en Thiam bajo palos, con Carboni, Goglichidze y Kouadio por delante. En el centro del campo se espera a Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas y Pessina, con Varela y Robinson en ataque. El Monza no podrá contar con Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria ni Ngonge y no tiene sancionados. Habrá más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

La Roma ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el 2-2 contra el PSG en la Champions League, precedido por el 5-1 en el campo del Parma y el 3-0 ante el Sassuolo. Su única derrota fue el 3-2 contra el Manchester United, mientras que el 5-2 en Udine completa la serie. En total, la Roma ha marcado 17 goles y ha encajado 10.

El Monza ha ganado una vez y ha perdido cuatro en ese mismo periodo. Su victoria más reciente fue el 3-0 contra la Fiorentina, después de las derrotas por 1-0 ante el Atalanta, 2-1 ante el Bologna, 4-1 ante el Napoli y 3-2 ante el Torino. El Monza ha marcado 6 goles y ha encajado 11.

Precedentes

El último enfrentamiento fue el Roma-Monza de la Serie A del 24 de febrero de 2025, que terminó 4-0. En los cinco encuentros registrados, la Roma ha logrado tres victorias y dos empates, sin derrotas. Ha marcado 10 goles y ha encajado 3, mientras que el Monza nunca ha ganado.

Clasificación

En la Serie A, la Roma ocupa el segundo puesto de la clasificación, mientras que el Monza es 14.º.