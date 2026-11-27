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Ryan Friedkin llegará a Trigoria para impulsar el mercado de invierno de la Roma. El vicepresidente ejecutivo del club, hijo del propietario Dan, tiene que hacer balance de varios asuntos: el mercado, el juego limpio financiero y el estadio.

La Gazzetta dello Sport señala que quizá también sea la ocasión para iniciar el camino hacia la renovación del contrato del entrenador Gian Piero Gasperini, vinculado actualmente al club hasta junio de 2028 con un salario de 5 millones de euros netos al año. Esa cifra ya lo convierte, junto a Luciano Spalletti, de la Juventus, en el técnico mejor pagado de la Serie A.

Mientras tanto, Gasperini espera un par de refuerzos para enero: un jugador de banda izquierda y un mediapunta. El gran objetivo sigue siendo el brasileño del Real Madrid Endrick, al que también pretende el Milan.

Il Corriere dello Sport señala que Dan Friedkin mantiene una excelente relación con el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y se inspira en su proyecto para invertir en jóvenes talentos mediante una gran academia.

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El club francés cuenta con un campus en Poissy que costó más de 300 millones de euros y se encuentra a una media hora del centro de París. Inaugurado el 21 de noviembre de 2024, tiene unos 200 empleados, 17 campos en perfecto estado, siete de ellos reservados para las categorías inferiores, además de espacios para la preparación física, la recuperación y el seguimiento del rendimiento.

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También dispone de un centro educativo integrado, con profesores, tutores y personal especializado. La tecnología también está regulada: los sub-15 pueden usar el móvil una hora al día, mientras que a los mayores se les retira por la noche. En las salas de ocio, junto a los futbolines y las mesas de fútbol de mesa, también hay pianos.

El modelo es el de las universidades estadounidenses: «Primero personas, después jugadores». Una de las primeras frases que encuentra quien entra es de Steph Curry, estrella de la NBA: «El éxito no es casualidad, sino una elección». El proyecto se articula en torno a tres pilares: formación deportiva, enseñanza escolar y desarrollo personal. En 2026, el 97 % de los jóvenes superó el Baccalauréat, el examen que pone fin a la educación secundaria francesa.

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El objetivo final ideal sigue siendo llegar al fútbol profesional, en París o en otro club. Las cifras son reveladoras: 10 futbolistas formados en la academia disputaron partidos con el primer equipo durante la temporada 2025/2026 y cuatro de ellos jugaron también en la Champions League: Zaire-Emery, Mayulu, Mbaye y Ndjantou. Hay 28 jugadores formados en el PSG en las cinco grandes ligas europeas, mientras que 33 futbolistas sub-23 formados por el club juegan hoy a nivel profesional.

El director de la academia del PSG es el excentrocampista Yohan Cabaye, que explica en una entrevista con Il Corriere dello Sport: «Mi trabajo está plenamente alineado con las ambiciones del club: hacer de la formación de los jóvenes un pilar duradero de la estrategia deportiva y ayudarles a alcanzar el máximo nivel. Nuestra responsabilidad va mucho más allá del fútbol. Apostamos por un modelo basado en tres pilares: desarrollo deportivo, rendimiento escolar y educación personal. El objetivo es formar no solo futbolistas, sino también a los ciudadanos responsables del mañana. El campus del PSG, concebido e impulsado por nuestro presidente Nasser Al Khelaifi, es una instalación excepcional».

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«Compartimos con el primer equipo una visión deportiva común, guiada por el presidente, Luis Campos y Luis Enrique, con quienes trabajamos en estrecha colaboración. Esa continuidad nos permite preparar gradualmente a nuestros jóvenes para las exigencias del fútbol profesional y ofrecerles oportunidades cuando están listos para dar el siguiente paso. Nuestra ambición final es ver a estos jóvenes consolidarse en la élite. Resulta especialmente gratificante cuando consiguen alcanzar ese objetivo vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain».