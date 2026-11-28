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Lorenzo Pirola es el gran protagonista de la primera parte del partido entre su Olympiacos y el Milan, disputado el jueves en la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League.

En el minuto 31, en la jugada que adelanta al subcampeón de Grecia, el defensa italiano provoca el gol en propia puerta del guardameta del Milan Mike Maignan, que desvía hacia su portería el balón rechazado por el larguero tras el cabezazo de Pirola en el córner lanzado por Gustavo Sá al área pequeña.

Cuatro minutos después, el propio Pirola salva un gol sobre la línea al despejar con una entrada deslizante el remate a puerta vacía de Alphadjo Cisse, que se había adelantado al portero Stefan Ortega cuando este salía a interceptar el pase en profundidad de Ardon Jashari.

Y aún hay más: en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, Pirola roza el segundo gol con un zurdazo desde una posición inmejorable que se marcha por encima del larguero tras un centro raso de Onyemaechi, asistido por Joao Silva. Este, a su vez, había recibido un pase de Gelson Martins, que había recuperado el balón en tres cuartos de campo.

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El panorama cambia en la segunda parte, después del 2-0 marcado en el minuto 49 por el portugués Joao Silva a pase del suizo Remo Freuler (ex del Bolonia y del Atalanta). En el minuto 56, Pirola no logra frenar a Omari Hutchinson, autor de un gol y dos asistencias en la remontada del Milan, que llega con un cabezazo de Alphadjo Cisse en el minuto 63 y una volea con la derecha de Christian Pulisic en el 71. Después, en el minuto 95, Diego Moreira sentencia a la contra el 2-4 definitivo.

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Nacido en 2002, Pirola se formó en las categorías inferiores del Inter, con el que se proclamó campeón de Italia sub-17 y ganó también la Supercopa nacional.

En su palmarés figura además el título de la Serie A de 2020, cuando Antonio Conte le dio su primera y única oportunidad con el primer equipo del Inter el 16 de julio. A falta de diez minutos para el final, entró desde el banquillo en lugar de Antonio Candreva en la victoria por 4-0 en el campo de la Spal. Después, el Inter lo cedió durante dos temporadas al Monza de la Serie B.

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Pirola tiene contrato hasta junio de 2028 con el Olympiacos, que lo fichó de la Salernitana por 3 millones de euros en el mercado de verano de 2024. Desde entonces ha disputado 82 partidos, con un gol, una asistencia y seis tarjetas amarillas. En 2025 logró el doblete al ganar la liga y la copa de Grecia.

Pirola ha pasado por todas las categorías inferiores de Italia, desde la sub-15 hasta la sub-21 (tres goles en 26 partidos), pero nunca ha jugado con la selección absoluta. Ahora espera y confía en recibir la llamada del seleccionador Roberto Mancini.

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Tuttosport señala que se avecina un derbi en el mercado entre Lazio y Roma por Pirola: el jugador echa de menos Italia, por lo que su entorno, encabezado por Beppe Riso, ha dejado en suspenso las conversaciones con el club griego sobre una posible renovación de contrato.

La prioridad es, por tanto, la posibilidad de volver a jugar en la Serie A. Lo más probable es que sea el próximo verano, aunque quizá llegue ya en el mercado de invierno, que abrirá oficialmente el próximo 28 de diciembre. Más de un club ha empezado ya a tantear el terreno.

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La Roma lo sigue desde hace tiempo y no le pierde de vista. Por sus características, Pirola parece encajar a la perfección en la defensa de tres de Gian Piero Gasperini, donde podría jugar tanto en el perfil izquierdo como en el centro.

Pero también hay que estar atentos a la Lazio, que en los últimos días ha establecido contactos con el agente Riso para explorar las condiciones de una posible operación y parece muy interesada. En Formello querrían plantearla mediante una cesión con opción de compra. La buena relación entre los dirigentes de la Lazio y la agencia GR Sports podría facilitar otra operación tras las de Davide Frattesi y Andrea Pinamonti cerradas en verano.

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Un último dato: Pirola tiene un hermano gemelo, Carlo, que juega de portero en el Arcellasco Città Di Erba (Eccellenza de Lombardía).