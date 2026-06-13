Roma: Gasperini espera un regalo para la Champions; según las apuestas, los giallorossi son favoritos para fichar a Greenwood

Mason Greenwood podría ser el «regalo» para Gian Piero Gasperini tras llevar a la Roma a la Liga de Campeones siete años después. El delantero inglés, que ha marcado 48 goles en dos temporadas con el Marsella, sería un fichaje de peso.





Además, es una opción factible para los giallorossi, según los analistas de apuestas de Planetwin365 y Goldbet, que pagan 2,50 por su llegada a la capital. La Roma supera a Tottenham y Arsenal, ambos a 7,00, y al Atlético, a 8,00. Su fichaje ofrecería a Gasperini técnica y creatividad para brillar en la Champions.