Roig, sobre el Villarreal-Atleti en Miami: "Para hacer la tortilla, hay que romper huevos"

Fernando Roig, presidente del , ha asegurado que han propuesto jugar el encuentro ante el de Liga en Miami y que también ha reflejado en un comunicado.

“Estamos en una provincia exportadora, estamos creando riqueza. Hacer este partido en Miami es bueno para La Liga, para el fútbol, para el Villarreal, porque tiene Academias de futbol en USA y yo creo que es positivo Se está buscando para que nadie se sienta perjudicado y los más perjudicados somos nosotros por no jugar en campo nuestro, pero estamos buscando alternativas para que cada uno pueda elegir las mejores. Van desde tener 600 plazas de vuelo a Miami con otras posibilidades, como 3000 entradas en el partido del Atlético de Madrid-Villarreal para organizarlo con un AVE-Charter desde Castellón a Madrid y otra medida podría ser un descuento en el abono del año próximo. Y si alguno no está de acuerdo, estudiaríamos otras fórmulas. Con todas estas opciones se creará alguna incomodidad. Pero como siempre digo, para hacer una tortilla, hay que romper huevos. Desde Villarreal decimos sí a un partido en Miami”.

[LaLiga pide a la RFEF que el Villarreal-Atlético se juegue en EE.UU.]

“Espero que haya acuerdo entre LaLiga y la RFEF. Creo que se va a jugar la Supercopa fuera de , LaLiga Promises se juega fuera, yo creo que exportar es bueno. El año pasado no se pudo, pero espero que este sí se juegue en Miami. En este momento de crispación lo que hay que hacer es no crispar más. He hablado con los capitanes y les ilusiona, es una idea bonita. Espero que haya acuerdo RFEF-Liga para poder jugar el partido”