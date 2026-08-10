Rogier Meijer ya choca con uno de sus propios jugadores en el Sparta: «No quiero acostumbrarme a esto, ¡no estoy nada contento con ello!»

La ajustada derrota por 0-1 del Sparta ante el Feyenoord parece ofrecer perspectivas de cara al resto de la temporada de la Eredivisie, pero aun así ya se escuchan de inmediato murmullos de descontento dentro de la plantilla del entrenador Rogier Meijer. Todo tiene que ver con la llamativa y creativa manera en que mueve las posiciones.

Así, colocó al centrocampista Ayoni Santos como extremo izquierdo, al atacante de banda Shunsuke Mito como mediapunta y al defensa Marvin Young como mediocentro defensivo. Aunque el nuevo rol libre de Santos dio un resultado bastante aceptable, Young se muestra llamativamente crítico en declaraciones a Voetbal International.

«En realidad tampoco quiero acostumbrarme a ello, no estoy nada contento», fueron las duras palabras de Young. «No es mi intención jugar ahí más veces. Quizá no lo pareció, pero sentí que no entré bien en mi juego. No pude imponerme realmente para el equipo».

Young sigue viéndose a sí mismo como un defensa puro, pero en el centro ahora están Bruno Martins Indi y Nick Verschuren. «Me encontré muchas veces en situaciones en las que no había estado en los últimos dos años. Llevo dos años jugándolo todo como defensa central. Hacer ahora ese cambio se siente raro. Pero, por supuesto, siempre pongo el interés del equipo por encima del interés personal».

Aunque Young ya había jugado alguna vez en el centro del campo con el Sparta durante la pretemporada, espera que no le vuelvan a colocar ahí en el resto de la competición. «Sinceramente no lo sé, espero que no sea algo permanente. Espero haberlo dejado claro; de lo contrario, quizá todavía tenga que hacerlo. Por lo demás, de verdad tienes que preguntárselo al entrenador».

Sin embargo, Meijer parece, de momento, hacer poco caso a cualquier malestar dentro de su plantilla. «Simplemente tienes que jugar donde te ponga el entrenador», fue el mensaje durísimo para Young. «No ha habido ningún intercambio de palabras entre nosotros ni nada por el estilo».

«Y según creo, aun así jugó el 75 por ciento del partido como central, con balón y también en defensa», prosigue Meijer. «¿Voy a utilizarlo ahí más a menudo? Quizá, el tiempo lo dirá. Trabajamos con profesionales y simplemente tienen que estar ahí».