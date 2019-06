Roger Martínez se perdería la Copa América por un lío legal

El delantero del América de México tiene una demanda de alimentos que le impediría salir del país.

La Selección Colombia podría sufrir una baja de último momento para la Copa América, pues Roger Martínez está envuelto en un lío legal que le impediría viajar a tierras brasileñas para el torneo continental.

Y es que el delantero cartagenero tendría una demanda por incumplir las cuotas de alimentación y estudio de su hija, razón por la cual el Juzgado Segundo de Familia en Cartagena envió una misiva el pasado 25 de febrero a Migración para impedir la salida del país del jugador.

Según resaltó Antena 2, el fallo del despacho dice: "Decrétese el embargo y secuestro de la quinta parte o 20% del valor del ingreso (del sueldo y demás prestaciones sociales) que reciba el demandado Roger Martínez Tobinson hasta completar la suma de $10.120.000".

Mientras el jugador no legalice su situación no podrá salir del país y por lo tanto no podrá viajar a para enfrentar la . Colombia viajará en los próximos días a Lima para su último amistoso de preparación ante Perú el domingo 9 de junio y posteriormente partirá a tierras cariocas para el torneo continental. El debut de la Tricolor será el 15 de junio contra .