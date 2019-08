Roger Espinoza se despide de la Selección de Honduras

Liga Nacional de Honduras: El futbolista de 32 años decidió ponerle punto final a su ciclo como jugador de la Bicolor.

Llegó el final. Roger Espinoza, histórico jugador bicolor, decidió retirarse de la Selección hondureña y compartió la noticia en su cuenta oficial de Instagram.

"Después de muchos años representando a mi país al más alto nivel, he tomado la difícil decisión de retirarme. Me voy sabiendo que siempre di el 100 en cada partido. Jugar para Honduras siempre fue un honor, pero he llegado a una etapa de mi carrera donde competir para los dos club y selección es más allá de mi capacidad como jugador", escribió Espinoza, quien participó en las Copas del Mundo de 2010 y 2014, en su cuenta oficial de Instagram.

El mediocampista, quien hizo su debut con la H el 18 de enero del 2008 en un triunfo contra la Selección de por 2-0 en un partido amistoso, disputó 53 encuentros con su país y marcó 5 goles

Espinoza fue parte del combinado hondureño que logró volver a una Copa del Mundo tras 28 años de sequía. Además, participó en los de Londres 2012 donde se ganó el cariño de los fanáticos hondureños.