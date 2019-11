Rodrygo tiene pista libre para acabar de despegar en el Real Madrid

Las bajas de Lucas y de Bale le allanan todavía más el camino a un delantero brasileño que no para de crecer.

Rodrygo Goes. O Rodrigo va, traducido del inglés. Y va más que nunca, porque el joven delantero del tiene ahora mismo la pista libre para acabar de despegar en el equipo de la capital española. Con apenas 18 años (en el próximo mes de enero cumplirá los 19), su vida ha dado un vuelco impresionante que promete con seguir proyectando todavía más a la perla brasileña. Y por si su fútbol y sus goles no bastaran, Rodrygo tiene ahora un guiño del destino para continuar con su escalada en la consideración de Zinedine Zidane.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Llegó Rodrygo al Santiago Bernabéu por 45 millones de euros el verano pasado, pero empezó la campaña jugando en el Castilla. Sin embargo, sus actuaciones han hecho que Zidane no solo le convoque, sino también que le diera su confianza con varias titularidades en el primer equipo madridista. Unas titularidades que ha aprovechado cuando tenía competencia y a las que podrá sacarle más provecho ahora que tiene el camino allanado gracias a dos situaciones inesperadas: la insólita lesión de Lucas Vázquez y la polémica bandera con la que celebró Gareth Bale la clasificación de a la 2020.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

Como ya avisó Zidane, Rodrygo tiene todo el futuro por delante. Y advirtió el entrenador francés que trataría de llevarlo de a poco, motivo por el cual se entiende, por ejemplo, la suplencia en el último partido del Real Madrid, que fue en casa del y que se saldó con clara victoria de los merengues. Pero se espera que Rodrygo, que viene de marcar un hat-trick perfecto al en la última presentación del Madrid en la , tenga todavía mayor participación con la situación que atraviesan Lucas y Bale, dos de los futbolistas que compiten por un puesto con el ex del Santos.

De cara a los partidos contra la por y con el Paris Saint-Germain por la Liga de Campeones, Lucas es baja confirmada tras caérsele una pesa en el pie, mientras que Bale está siendo muy criticado por lo que muchos interpretaron como una falta de respeto al club celebrando la clasificación de Gales con una bandera cuyo lema era 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden'. Es posible que Zidane prefiera no darle minutos al extremo de Gales, mucho menos ante su propia afición.

Así las cosas, la única competencia que le quedaría a Rodrygo pasa por un Vinicius que cada vez pierde más protagonismo, que cada vez dispone de menos minutos y que no es titular desde el 19 de octubre pasado, en la derrota merengue 1-0 ante el en la isla. Si Zidane no cambia el esquema, el camino está despejado para que Rodrygo Goes siga yendo.