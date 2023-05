Rodrygo, el nuevo Benzema

El brasileño, al igual que el francés, es un atacante distinto que sabe hacer jugar al equipo

Rodrygo Goes no es un atacante habitual. De hecho, aunque Ancelotti le haya utilizado en un gran número de partidos como delantero cuando Benzema no ha estado, no es un nueve puro y duro. Le pasa como al francés: es un mediapunta capaz de jugar en cualquier posición del terreno de juego.

En un Real Madrid que se antoja mucho más vertical que nunca en el futuro, Rodrygo aparece como el futbolista indicado para ponerle la pausa al equipo. Con jugadores como Vinicius, Valverde, Camavinga, Asensio o, incluso, Bellingham, el equipo blanco apunta a ser más de transiciones y ataques veloces que de posesiones largas.

Si es importante para el equipo que Benzema venga a recibir y distribuya de espaldas en un equipo con Kroos y Modric, que Rodrygo haga lo mismo en el futuro será absolutamente clave sin estas dos leyendas. Solo Ceballos, en el caso de que continúe, tiene la capacidad de parar los partidos como el croata y el alemán saben hacerlo cuando es necesario.

Por ello, aunque como buen atacante Rodrygo tiene el gol en la cabeza, será fundamental que siga creciendo en la faceta distribuidora y que cada vez se vaya pareciendo más a Benzema. De hecho, si echamos la vista atrás, la explosión goleadora de Benzema llegó con la edad bastante avanzada, por lo que el brasileño no debe preocuparse por eso.

Lo que está claro es que es un atacante con una calidad poco habitual en jugadores que miran tanto hacia la portería. La jugada del 2-0 ante el Celta recordó al mejor Benzema, cuando asistía a Cristiano Ronaldo tras detalles y regates inverosímiles.

El club está encantado con Rodrygo, al cual consideran absolutamente clave de cara al futuro del club. Al igual que a Benzema, el presidente, Florentino Pérez, le tiene un cariño y una fe especial al brasileño. Siempre quiere verle en el campo y ahora que es titular indiscutible, es mucho más feliz.