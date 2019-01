Rodrygo cumple los 18 años y podría incorporarse ya al Real Madrid

Pese a que el brasileño alcanza este miércoles la mayoría de edad, el club blanco acordó con el Santos que no le ‘ficharía’ hasta junio de 2019

El Real Madrid juega este miércoles 9 de enero en Copa ante el Leganés en el Santiago Bernabéu. Una fecha señalada en el calendario de todo madridista para tratar así de revertir la espinosa situación en la que se ha metido en este principio de año. Pero es además una fecha marcada en rojo por ser el día en que Rodrygo Goes cumple los 18 años. O lo que es lo mismo, el día a partir del cual el Real Madrid tiene vía libre legalmente para tramitar su fichaje una vez ya anunció un acuerdo con el Santos el pasado mes de junio.

Así rezaba dicho comunicado, haciendo referencia explícita a este día de su decimoctavo cumpleaños: “El Real Madrid C. F. y el Santos Futebol Clube han acordado que el jugador Rodrygo Goes pueda jugar en el Real Madrid a partir de que alcance su mayoría de edad”. Bien, pues ese día ha llegado. Y es este mismo miércoles.

Sin embargo, como también decía el propio comunicado, no se espera que el atacante brasileño se vaya a incorporar a las filas madridistas hasta el próximo verano: “Aunque el jugador estaría en condiciones de formar parte de nuestro club en enero de 2019, el acuerdo establece que su incorporación se producirá en julio de ese mismo año”. Unas intenciones que fueron refrendadas por el propio Rodrygo hace un mes escaso cuando presenció in situ junto a Florentino Pérez la victoria del Real Madrid ante el Melilla en el mismo Santiago Bernabéu. "Está acordado que voy en julio. El acuerdo es entre el Santos y el Real Madrid, entonces no creo que haya posibilidades de ir antes", decía el mismo jugador brasileño en los medios oficiales del club blanco entonces, el pasado 6 de diciembre.

Ni las urgencias actuales del equipo blanco afectarían en principio la hoja de ruta trazada entre los clubes y el jugador. La idea es que Rodrygo siga creciendo en Brasil, al menos, hasta verano. Un proceso que, más allá de su calidad innata, se está cumpliendo satisfactoriamente para los intereses madridistas, además.

El propio seleccionador brasileño Tite hablaba en estos términos de Rodrygo en una entrevista en Globoesporte el pasado noviembre: “Es un chico que juega con la veteranía de un futbolista de 25 años. Toma muy buenas decisiones y es inteligente con la pelota”. Esa es precisamente una de las razones por las que fue cuarto clasificado en el reciente Trofeo Kopa 2018 al mejor jugador Sub-21 del momento. Es también una de las razones por las que ha sido la estrella de la cantera del Santos desde que llegó en 2011 (curiosamente, para formar parte del equipo de fútbol sala) tras pasar por el Sao Paulo. O por qué no, una de las razones también por las que el ‘nuevo Neymar’ se convirtió hace seis años en el jugador más joven de la historia en firmar un contrato con Nike.

Desde entonces, Rodrygo terminaría todas las temporadas a partir de ese momento como el máximo anotador en su categoría juvenil con el Santos hasta hacer su debut con el club brasileño en noviembre de 2017. Y en este año completo en el primer equipo [2018] destacó sobremanera con ocho goles para el Santos, 67 regates y 37 ocasiones de gol creadas, confirmándose como un jugador clave en los 35 encuentros que militó en el campeonato brasileño, además de haber jugado otros ocho partidos (con un gol en su debut como titular) en la Copa Libertadores. Una estrella en ciernes, tal y como se preveía. Aunque, eso sí, tal y como confirmaron a Goal, con la cabeza bien puesta sobre los hombros toda vez su padre Eric -ex futbolista en Brasil- insiste mucho en que es básico para una correcta progresión pese a toda la fanfarria que le rodea. Especialmente, desde que en junio se anunciase el acuerdo entre el Real Madrid y el Santos para su fichaje por unos 45 millones de euros.