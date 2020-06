Rodrigo, tras otro gol anulado por el VAR al Valencia: "Parecemos los tontitos de LaLiga"

El delantero Che explota tras otro tanto que anota y no sube al marcador. "Es el quinto gol que me anula el VAR", sentencia.

En esta misma semana, luego del partido frente al , el Valencia explotó y enumeró las situaciones en las que el VAR le ha perjudicado. Este domingo, frente al Osasuna, en apenas seis minutos de juego, el equipo Che “sufrió” otra vez el recurso de la tecnología: le volvieron anular un tanto.

Rodrigo abrió la cuenta para los locales, pero el árbitro, Medié Jiménez, tuvo dudas, lo fue a consultar y terminó dando marcha atrás. Las famosas líneas, en esta ocasión, mostraron que el delantero estaba en fuera de juego por escasos centímetros.

El club valenciano, cansado de estas situaciones, hasta llegó a publicar un comunicado en los últimos días: "El gol anulado a Rodrigo Moreno ante el Real Madrid, en el partido disputado este jueves en Valdebebas, fue la última de las jugadas decisivas en las que el CF se ha visto perjudicado durante la temporada, el que más de toda , por las decisiones del VAR de revisar y de rectificar, solo en algunos casos, la decisión del árbitro principal del partido".

Una historia que parece continuar...

Rodrigo: "Parecemos los tontos de LaLiga"

"La segunda parte nos costó más. El VAR me han vuelto a decir que no está muy claro. Es el quinto gol que ven y no está bien, y... es lo que hay", dijo después del partido el propio delantero Che, en declaraciones realizadas para Movistar Plus.

Y más tarde, en declaraciones para la web del club valencianista, disparó: "El Valencia merece algo más de respeto, parecemos los tontos de LaLiga. Vamos a ver si de aquí en adelante nos favorecen".

El ex del , autor del 2-0 definitivo en la victoria sobre los rojillos, también se refirió a la importancia de la victoria, y señaló que "en Valencia pierdes un partido y parece que estás a un punto del descenso, y hoy ganamos 2-0 y parece que vamos a ganar la Liga".