Rodrigo Rojas y los salarios de los futbolistas: “No tenemos que dar explicaciones”

El mediocampista de Olimpia salió con los tapones de punta contra quienes critican a los jugadores por no aceptar rebajas.

El torneo paraguayo se encamina a su reanudación, aunque algunos planteles se vieron afectados por atrasos en los pagos o la drástica reducción, esto último como producto de la emergencia sanitaria.

Rodrigo Rojas, jugador de Olimpia, opinó acerca de la situación general del futbolista ante este tipo de crisis y no se mostró de acuerdo con que el dinero que perciben sea un tema de debate o crítica abierta.

"Se quiere dar mucha notoriedad a la plata del futbolista, no es un dinero público”, disparó el ex - River, Cerro Porteño y Universidad de .

“No tenemos que dar explicaciones por no querer dar rebajas, de darle respeto a nuestro contrato", aseguró Rojas, a la AM780 de Asunción.

"A veces el futbolista hasta con vergüenza debe salir a pedir su salario. Que se cumpla con nuestro contrato”, sentenció.

Finalmente, Rojas expresó su preocupación por el momento que viven algunos de sus colegas y pidió que el gremio de jugadores se fortalezca para hacer respetar los derechos de los trabajadores del fútbol.

"Hay muchas cosas que aquí no se aplican y el paraguayo es muy sumiso a la hora de luchar por sus derechos. Se sabe cuáles son los que no cumplen y ya no existe credibilidad con estos clubes”, concluyó.