Rodrigo Moreno da positivo por coronavirus y será baja con la Selección de España

El propio delantero del Leeds United lo anunció a través de las redes sociales.

Rodrigo Moreno ha anunciado este martes que ha dado positivo por coronavirus COVID-19 tras estar en contacto con un familiar que había sido contagiado previamente "sin saberlo". De esta manera, el actual delantero del no podrá jugar con la selección española en los partidos ante Países Bajos, y de la próxima semana.

"Os confirmo que he dado positivo en COVID-19 tras estar en contacto con un familiar que sin nosotros saberlo había sido contagiado. Como marca el protoclo estaré en aislamiento total y me perderé el partido contra el . Tanto mi familia como yo nos encontramos con mucha salud, ánimo y fuerza para poder superar esto y volver a la normalidad cuanto antes", anunció el propio ex jugador del en su cuenta oficial de Instagram.



"Desde casa apoyaré al Leeds y a la selección española siendo un aficionado más. Gracias a todos los que os habéis interesado y preocupado por mi estado. Pronto estaré de vuelta", añadió un Rodrigo que ya fue apartado por precaución el pasado fin de semana en el partido ante el , que acabó con victoria de los Foxes por 1-4.



Así pues, Rodrigo no estará este viernes en la lista de convocados que ofrecerá el entrenador de La Roja, Luis Enrique Martínez, y se perderá, por tanto, el encuentro amistoso frente a Países Bajos y los dos de la , ante Alemania y Suiza.