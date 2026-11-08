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Rodrigo Mora ha protagonizado una ascensión espectacular en la Roma y se ha afianzado en el once titular gracias a una racha goleadora que le ha valido el reconocimiento internacional. El joven delantero se incorporará ahora a la selección de Portugal para sus primeros partidos desde la marcha de una figura legendaria.

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La vida después de Cristiano Ronaldo

Ha comenzado una nueva era para Brasil, y Mora se encuentra en el centro de ella. Tras la decisión de Ronaldo de dejar el fútbol internacional, el mediapunta de la Roma ha sido señalado como una de las figuras clave para liderar el ataque. La transición llega en un momento decisivo: la selección ha anunciado su primera convocatoria desde que el veterano delantero puso fin a su dilatada carrera tras un supuesto desacuerdo con el cuerpo técnico.

«Estoy orgulloso, es un placer jugar con la selección. Ronaldo no estará, pero es mi ídolo; aprendí mucho de él cuando compartimos vestuario», declaró Mora a Sky Sport Italia al ser preguntado por el vacío que deja el exjugador del Real Madrid, según recoge Forza Roma.

Sigue en racha en el Olímpico

Mora atraviesa el momento más productivo de su carrera, tras marcar en tres partidos de liga consecutivos con la Roma. Su última aportación fue decisiva en una trabajada victoria ante el Sassuolo y afianzó aún más su puesto en el once titular. El joven no tardó en reconocer el mérito de sus compañeros en su reciente racha goleadora.

«Un gran pase de Malen, lo intenté y hoy tuve la suerte de marcar otro gol importante y la Roma sigue ganando», dijo el delantero. Mora también habló de su mayor participación en el equipo respecto a las primeras semanas de la temporada y mostró una perspectiva madura sobre las rotaciones en el fútbol profesional. «El fútbol es una locura, a veces juegas y a veces no, pero tienes que estar preparado», añadió.

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Mejora la compenetración con Soulé y Dybala

Parte del éxito de Mora en la capital se debe a su creciente entendimiento con los también atacantes Matias Soule y Paulo Dybala. El trío se ha convertido rápidamente en uno de los grupos creativos más ilusionantes de la Serie A. Mora admitió que todavía está aprendiendo cómo complementar mejor a sus compañeros, pero siente que el entendimiento sobre el césped mejora con cada partido. «Jugar con Mati es precioso, todo se vuelve más fácil. Además, es fantástico, me ayudó mucho. Paulo... no hacen falta adjetivos, es muy bueno: estoy feliz de jugar con ellos», señaló Mora.

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También atribuyó parte de su desarrollo a las exigencias de Gasperini como entrenador, especialmente a sus mejoras en la fase defensiva, que considera decisivas para recibir su última convocatoria internacional. «El entrenador es muy exigente, también en defensa. Estoy mejorando en todo, cada día. Este trabajo fue crucial para la convocatoria: es un gran momento para mí y para mi familia», afirmó.

Una ascensión vertiginosa

Al echar la vista atrás, Mora parece casi sorprendido por la rapidez con la que se ha adaptado a las exigencias de la máxima categoría del fútbol italiano. Tras llegar procedente del Porto, sigue profundamente agradecido a su antiguo club por haber sentado las bases de su carrera. Señaló que, aunque en el fútbol siempre hay altibajos, mantener el equilibrio y seguir las instrucciones del entrenador ha sido clave para su regularidad.

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«No es fácil... Si miro atrás, estoy en mi tercera carrera profesional: no esperaba una ascensión tan rápida. Estoy agradecido al Porto; se lo debo todo. A mi yo más joven le diría que está haciendo las cosas bien; estoy agradecido por el hombre que soy hoy», reflexionó.