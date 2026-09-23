Rodri sobre la polémica del derbi de Madrid: los errores arbitrales no deciden una liga de 38 partidos

Rodri, capitán de la selección española y nueva estrella del Barcelona, abrió su corazón y reveló detalles apasionantes sobre su futuro, asegurando que el Real Madrid hizo todo lo posible por ficharlo durante el pasado mercado de verano, en una confesión que podría reavivar la rivalidad entre los dos eternos rivales.

Las declaraciones de Rodri se produjeron durante una entrevista exclusiva concedida al conocido periodista Juanma Castaño en el famoso programa "El Partidazo de Cope", desde la concentración de la selección española, donde habló sobre su traspaso al Barcelona, sus grandes opciones de ganar el Balón de Oro y la verdad sobre las negociaciones con el Real Madrid.

Elogios a la directiva del Real Madrid

Sobre sus opciones de fichar por el Real Madrid en verano, Rodri no negó la magnitud del interés blanco, sino que elogió la forma en que el club se comportó con él.

Rodri afirmó con franqueza: "El Real Madrid mostró un gran interés en mí desde el principio y se comportaron de manera ejemplar. Hicieron todo lo que estuvo en su mano para ficharme. Hablé con personas de allí que me transmitieron su entusiasmo y su enorme deseo de que me uniera a ellos, y eso fue lo que hizo que mi decisión final fuera más difícil".

Rodri es actualmente uno de los nombres más destacados del panorama mundial, tras su sonado traspaso veraniego al Barcelona, la vinculación de su nombre con el Balón de Oro y el fuerte interés del Real Madrid en él.

Defiende a los árbitros

En otra parte de la entrevista, el capitán de la Roja abordó la gran polémica arbitral que rodeó el último partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Dijo: "No sé si Koke pudo retirar el pie o no, pero la falta que cometió sobre Kang In merece la tarjeta roja sin ninguna duda".

Y añadió, en defensa del sistema arbitral: "Al margen de esa jugada, los árbitros pueden equivocarse en un partido, pero sus errores no se pueden comparar con una temporada entera de 38 partidos. Decir que los árbitros desean que el Barcelona gane la Liga perjudica mucho al fútbol".

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Cerró sus palabras con un mensaje sereno: "No pasa nada por apoyar a tu club y defenderlo, pero hasta cierto punto. Al final todos somos humanos y nos equivocamos".