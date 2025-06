Rodri revela cuánto tiempo le tomará encontrar la forma ganadora del Balón de Oro, con el mediocampista del Manchester City recuperándose gradualmente de una cirugía de ligamentos de la rodilla

Juventus vs Manchester City

La estrella del Manchester City, Rodri, ha revelado cuánto tiempo le tomará recuperar la forma ganadora del Balón de Oro después de regresar de la cirugía de ligamentos de la rodilla.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El mediocampista internacional español sufrió daño en el ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024. Tras haber sido operado, el talismán de 29 años se perdió todos menos siete minutos de lo que resultó ser una temporada frustrante para el equipo de Pep Guardiola.

EL CUADRO MÁS GRANDE

Ha participado en tres partidos saliendo desde el banquillo después de haber sido reintegrado lentamente a la acción, incluidos dos partidos en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, pero Pep Guardiola ha dicho: “Rodri puede jugar, por supuesto no durante 90 minutos, pero los últimos 30 o 35. Ha estado dando un paso adelante en los últimos tres o cuatro días. Tuvimos algunos problemas y molestias, pero estamos contentos de haber podido sumarle minutos”.

¿QUÉ DIJO RODRI?

Rodri ganó el Balón de Oro en 2024, ya que fue reconocido como el mejor jugador del planeta, pero ha dicho sobre recapturar ese tipo de forma: “Me siento muy, muy fuerte, para ser honesto. El proceso fue largo, pero me tomé mi tiempo. Lo más importante era mantener el enfoque y ser fuerte. No estar triste ni nada. Un día volveré y ese día finalmente ha llegado y estoy muy emocionado de jugar de nuevo. Sé que todavía faltan meses para alcanzar mi nivel, pero estoy muy feliz.”

¿SABÍAS QUE?

La ausencia de Rodri se considera que fue un factor importante en la campaña inconsistente de City 2024-25, lo que hizo que no lograran los máximos honores, pero añadió sobre esa evaluación: “Bueno, es un análisis muy simplista. Está claro, como siempre he dicho, que en el pasado también hemos tenido pérdidas importantes y el equipo se sobrepone. Siempre que faltan jugadores, el equipo puede sobreponerse. Pero al final, es una temporada en la que hay muchas más condiciones que dieron esa sensación, no tanto los resultados, sino la sensación del equipo.

“Mi misión es intentar volver al nivel individual y que el grupo pueda sacar lo mejor de mí, especialmente el liderazgo y la capitanía que puedo mostrar ahora, ahora que soy uno de los tres capitanes. Sobre todo, quiero levantar la moral de mi equipo, que ha sido ganador, y estoy seguro de que lo haremos de nuevo.”

¿QUÉ SIGUE PARA EL MAN CITY?

City, con Rodri presionando para más tiempo de juego mientras continúa su preparación para la campaña 2025-26, volverá a la acción en el Mundial de Clubes el jueves cuando enfrente a los gigantes de la Serie A, Juventus, en Orlando - con ambos equipos ya clasificados para los octavos de final.