El centrocampista del FC Barcelona Rodri está molesto por las imágenes publicadas de él durante la visita a Valencia del pasado domingo. Los catalanes ganaron con pasmosa facilidad en Mestalla (0-5) y el español no quedó precisamente impresionado por el Valencia. En las imágenes se ve cómo compartió su opinión sin filtros con dos compañeros. Rodri ya ha pedido disculpas.

Rodri fue sustituido el domingo tras una hora de juego y con 0-3 en el marcador por el entrenador Hansi Flick. Movistar Plus Deportes enfocó con su cámara al banquillo, donde el campeón del mundo entabló conversación con su vecino Pau Cubarsí.

«Muy flojos», dice Rodri. «Son realmente muy malos, ¿eh? Uf, muy flojos. ¿Cómo lo hicieron la temporada pasada?», pregunta Rodri. «Estuvieron cerca de Europa», responde Cubarsí. Al Valencia le faltaron dos puntos para clasificarse para la Conference League.

Rodri aparentemente no puede creerlo y escucha la respuesta de Cubarsí con la boca abierta. Más tarde, Rodri también conversa con Gavi. «Ni siquiera han pasado del centro del campo en la segunda parte».

Movistar publicó las imágenes y con ello ha alterado a Rodri, informa el medio valenciano À Punt. Según ese medio, Rodri se ha puesto en contacto con el capitán del Valencia, José Luis Gayà, para explicar lo sucedido y pedir disculpas.

Rodri, capitán de España, conoce bien a Gayà de la selección nacional y explicó que hizo esas declaraciones en un ámbito privado, que lamenta que las imágenes hayan sido emitidas y que no tenía la intención de ofender a los jugadores del Valencia.

Rodri ha pedido a Gayà que transmita su mensaje a la plantilla del Valencia. Además, COPE escribe que Rodri podría emitir un comunicado tras el partido de la Liga de Campeones contra el Feyenoord el miércoles por la noche.

El madrileño de treinta años juega en el Barcelona desde este verano, que lo fichó del Manchester City por unos setenta millones de euros. Hasta la fecha ha disputado tres partidos con su nuevo club.



