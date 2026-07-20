Rodri: «He vuelto del infierno... y este es el mejor jugador de la historia»

Rodri llevó a España a ganar el Mundial 2026 y fue nombrado mejor jugador. Tras una grave lesión, su recuperación es un ejemplo de superación.

En declaraciones a«Reuters», el centrocampista recordó que ganó el Mundial menos de dos años después de una rotura de ligamento cruzado y afirmó que su logro inspira a quienes superan adversidades.

«Es el final perfecto de una historia completa; no me lo esperaba», admitió.

Y añadió: «Espero que las nuevas generaciones vean que quien llega a la cima, cae al infierno y luego se levanta puede superar cualquier adversidad».

Elogió el espíritu del equipo y subrayó que el éxito se basó en el trabajo en grupo: «Ese es el secreto de la selección. Nunca dejamos de intentarlo y, al final, Dios te recompensa; hemos sido valientes».

«Estamos viviendo nuestros momentos más felices. Este grupo es excepcional. Somos campeones del mundo por segunda vez. Ha sido el torneo más difícil de la historia del Mundial».

El mediocampista del Manchester City también elogió a Argentina y destacó: «Vencimos a una gran selección que tiene a Lionel Messi, el mejor jugador de la historia».

Sobre la final, destacó que España mereció el título: «Argentina es campeona del mundo 2022; no creó muchas ocasiones, pero es un equipo difícil de superar. España es magnífica y el resultado fue justo».

Rodri cerró la noche histórica con el Balón de Oro del Mundial 2026 tras llevar a España a la victoria 1-0 en la prórroga ante Argentina, y así añadió el título mundial a su palmarés, que ya incluía la Eurocopa, la Liga de Campeones y el Balón de Oro.

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