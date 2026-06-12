Rodri, estrella de España y del Manchester City, habló sobre las noticias que le relacionaban con las elecciones del Real Madrid tras las declaraciones del ex candidato Enrique Riquelme.

El programa «El Larguero» lo entrevistó para hablar del ambiente en el vestuario antes del partido inaugural contra Cabo Verde. Allí comentó su futuro, las palabras de Riquelme y la polémica imagen en la que Gavi le pisó el pie durante un entrenamiento.

La acción, que generó preocupación, se produjo durante una entrada de Gavi sobre Rodri en una sesión de la selección y acaparó la atención previa al amistoso contra Perú.

La pisada del jugador catalán generó preocupación, aunque luego se confirmó que solo fue un susto.

El capitán de la selección española declaró en «El Larguero» de la Cadena SER: «Me dio un golpe fuerte... Todos sabemos que Gavi es impulsivo, pero ya pasó y quedó en una anécdota».

Y añadió: «Para él es lo mismo: juega sin límites, es joven y le da igual. Pero eso nos gusta de su personalidad, y le aconsejamos que los entrenamientos no son como los partidos».

Reconoce que se enfadó en el momento de la entrada, pero lo superó enseguida: «No me di cuenta de que las cámaras me grababan, me enfadé y solté muchas palabrotas, pero bueno (ríe)».

Más allá de su peso en La Roja, Rodri ha acaparado la atención por su vinculación con las elecciones del Real Madrid.

El candidato presidencial Enrique Riquelme prometió durante su campaña que, si ganaba, Rodri ficharía por el club blanco.

Rodri comentó: «He estado al margen; llegan rumores, pero no sé de dónde. Entiendo que esto forma parte del juego y lo aceptamos. No he pensado en ello ni estoy tomando decisiones ahora, y no puedo decir más. Cuando tenga que decidir, lo haré, pero aún no es el momento».

Sobre su futuro, repitió: «No pienso en eso; ya lo he dicho y es verdad, ahora no me centro en lo que vendrá. El Mundial será decisivo para mí, y con el proceso que he vivido y la preparación mental tras la lesión, no tiene sentido pensar en otras cosas. Me centro en mi equipo actual, que no es poco, y tras el Mundial ya veremos qué pasa».