Rodri, estrella del Barcelona, se prepara para debutar en el Clásico y lanza un aviso de revancha a sus compañeros antes del duelo contra el Real Madrid

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Rodri está listo para asumir el protagonismo mientras el Barcelona se prepara para medirse este domingo al Real Madrid en un Clásico de máxima trascendencia. El internacional español ha advertido a sus compañeros de que deben esperar una respuesta feroz de su rival, desesperado por recuperar el dominio en el partido más importante del fútbol mundial.

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Un debut soñado en el escenario mundial

Rodri espera con ilusión su primer Clásico y ve en esta rivalidad histórica el mayor escaparate al que puede aspirar un futbolista profesional. Tras regresar al fútbol español después de una etapa repleta de títulos en el Manchester City, Rodri es muy consciente de la trascendencia mundial de este encuentro. Para el español, no es un partido más, sino un momento en el que todos los aficionados al fútbol tienen la mirada puesta en el terreno de juego.

«Es una gran alegría volver al fútbol español y vivir un Clásico, con lo que significa a nivel mundial. Una de las desventajas que hemos tenido los jugadores que hemos estado en la Premier League, por ejemplo, es que no se nos ha valorado tanto ni hemos tenido la repercusión que podemos tener en La Liga. He tenido la suerte de poder volver y disputar partidos como este, que te ponen en el escaparate mundial. El mundo se detiene para ver el Clásico, esperemos que vaya bien», explicó en una entrevista con DAZN, según recoge Mundo Deportivo.

Respeto por el efecto Mourinho

Enfrente del Barcelona estará un Madrid dirigido por Jose Mourinho, un entrenador cuya disciplina táctica y carácter combativo conoce bien el club catalán. Rodri no se hace ilusiones sobre la dificultad que supone enfrentarse al técnico portugués y señala que el exentrenador del Chelsea y del Inter tiene una capacidad singular para transformar la mentalidad de sus jugadores. El centrocampista espera un rival físico y muy organizado cuando salgan al terreno de juego este fin de semana.

«Mourinho es un entrenador con mucha personalidad, es muy determinante en los equipos a los que va y tiene una filosofía muy marcada. Siempre eleva el nivel competitivo de su equipo», señaló Rodri.

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Sin confiarse ante un Real Madrid herido

Puede que los antecedentes favorezcan al Barcelona antes de este encuentro, pero Rodri ha advertido a sus compañeros de que no deben confiarse. Los resultados recientes del Madrid en el Clásico no han sido buenos, y el centrocampista cree que eso lo convierte en un rival mucho más peligroso. Un equipo herido suele reaccionar con mayor agresividad, y espera que el Real Madrid salga con todo ante el Barcelona para poner fin a su mala racha en este enfrentamiento.

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Sobre el planteamiento de su rival, añadió: «Tienen un estilo de juego diferente al nuestro, pero el espíritu competitivo siempre está ahí, y más aún en partidos de esta naturaleza, así que esperamos a un Real Madrid que va a ir con todo. De los últimos seis o siete Clásicos creo que han ganado uno, así que buscarán la revancha».

Reponerse de los tropiezos en Europa

El Barcelona llega al partido tras un resultado frustrante ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, pero la plantilla sigue centrada en el reto que tiene por delante. Rodri insiste en que las recientes dificultades en Europa no han hecho mella en el vestuario y afirma que sus objetivos en la competición nacional siguen siendo prioritarios. La capacidad de reponerse de una derrota es lo que define a los campeones, y la plantilla está decidida a demostrar su fortaleza ante su máximo rival.

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«Es verdad que venimos de ese tropiezo en París, pero con la mentalidad intacta y las ganas de seguir haciendo las cosas bien», concluyó Rodri.