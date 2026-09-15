Rodri: este jugador me sorprendió en el Barcelona y ficharía a mi excompañero para reforzar el ataque

Rodri, centrocampista del Barcelona, expresó su gran admiración por el nivel que está mostrando su compañero Raphinha, señalando que el estado físico que exhibe el jugador brasileño le sorprende.

Según el diario español Mundo Deportivo, Rodri, de 30 años, habló con franqueza durante una entrevista con el periódico, refiriéndose a varios de sus compañeros en el vestuario del Barcelona.

El centrocampista catalán es uno de los recién llegados a las filas del Barcelona, por lo que casi todo sigue siendo nuevo para él.

Entre los jugadores a los que no conocía antes está Raphinha, por quien Rodri mostró su admiración por el nivel y la intensidad que exhibe el jugador brasileño, en el marco de su uso como delantero puro de forma sorprendente por parte de Hansi Flick.

A Rodri se le preguntó: "¿Qué jugador te ha sorprendido más en el equipo?", y respondió: "Raphinha me ha sorprendido muchísimo. No me ha sorprendido porque no conociera al jugador que es, pero es un jugador increíble, y el momento por el que pasa es magnífico".

Y añadió: "Además me río porque tiene mi misma edad y, sin embargo, parece que tiene una capacidad física... Es cierto que tenemos características diferentes, eso está claro, pero cualquiera podría pensar que tiene 24 o 25 años, pero no, tiene 30 años como yo y, aun así, posee esa enorme capacidad física".

Rodri respondió a la pregunta "Tú jugaste con él en el Manchester City y lo conoces bien, ¿ficharías a Julián Álvarez?", donde dijo: "Es un jugador magnífico. Por supuesto, sí, ficharía a Julián. Además, tuve la suerte de jugar con él durante dos años, y lo veo como un jugador excepcional. También jugó en la posición de segundo delantero casi más que de delantero puro, aunque era un jugador que venía de la posición de delantero puro".

Y concluyó: "Álvarez también se adaptó a una posición en la que puede jugar por detrás del delantero, o como segundo delantero, e incluso disputó partidos en la posición de centrocampista, pero para mí es un jugador increíble".



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