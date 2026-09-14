El español Rodri, centrocampista del Barcelona, aseguró que ganar el título de la Liga de Campeones de Europa es algo posible para el equipo durante la presente temporada, al tiempo que subrayó que el conjunto catalán no es el favorito para hacerse con el trofeo.

Rodri afirmó, en fragmentos de una entrevista destacada por el diario español «Mundo Deportivo»: «La Liga de Campeones es algo posible, pero no creo que seamos los favoritos».

El exjugador del Manchester City, a quien el Real Madrid dirigido por Mourinho quiso fichar en su momento, consideró que el Barcelona tiene opciones de recuperar el trono europeo tras una ausencia que se prolonga durante 12 años, pero al mismo tiempo llamó a la sensatez y advirtió de que el equipo debe corregir varios defectos para evitar repetir los errores del pasado.

Sobre si veía la Liga de Campeones como un título posible esta temporada, dado que nadie dentro del Barcelona oculta que es el mayor objetivo, y a partir de lo que observa en el vestuario y los entrenamientos, el diario planteó la pregunta al jugador: «Aquí nadie oculta que la Liga de Campeones es el mayor objetivo del Barcelona. A partir de lo que ves en el vestuario y en los entrenamientos, ¿crees que es un título posible para esta temporada?».

Y Rodri respondió aclarando: «Sí, veo con claridad que es un título posible y es, por así decirlo, ese paso que nos queda para consolidarnos y mostrar a Europa la naturaleza del equipo que representamos. Y desde ese punto de vista no creo que seamos los favoritos, pues debemos entender de dónde venimos y entender qué hace falta para ser campeones, y este equipo todavía necesita corregir varias cosas para convertirse en campeón».

El nuevo astro del Barcelona añadió: «Jugadores como yo hemos venido en parte por eso, para crecer y aportar al equipo esa parte que considero importante para ganar títulos muy especiales como la Liga de Campeones, porque creo que la Liga de Campeones no es un torneo de quién es el mejor, sino un torneo de momentos y de entender la naturaleza de esos momentos, y creo que ese es quizá el margen de mejora que le queda a este equipo. Ahora bien, si me preguntas si hay opciones, por eso he venido aquí».

Y sobre la valoración táctica y los aspectos que hay que corregir, se le preguntó a Rodri: «Hablando a nivel táctico, pon algunos ejemplos de lo que hay que corregir. Hemos vivido los detalles del día a día del Barcelona y hemos visto cómo te expulsan a un central en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en la ida y a otro en la vuelta, y vas al campo del Inter de Milán y te adelantas en el marcador y luego te dan la vuelta, y marcas seis goles en el global de los dos partidos pero ellos marcan siete...».

Rodri contestó: «Lo has dicho tú mismo. Se trata exactamente de lo que dices, que es el control de esos momentos decisivos en las eliminatorias cuando llegan los enfrentamientos determinantes. Las tarjetas rojas, los penaltis y quizá no encajar más de lo debido. Todo eso es lo que decide si te clasificas o no. Por eso, quizá sea mejor no ser tan buenos ofensivamente como ser más constantes y sólidos. Y los equipos que han logrado ganar te lo han demostrado, así que ese es el margen de mejora que tenemos y de eso estoy seguro».

Rodri concluyó su intervención diciendo: «Pero esto también está ligado a la experiencia, y siempre lo he dicho: antes de ganar tienes que perder y tienes que aprender, y quienes han conseguido ganar cosas importantes lo saben. He jugado la Liga de Campeones un número de veces que no sé precisar hasta que pudimos ganarla, así que entiendo que hay un aprendizaje de esa experiencia, y entiendo que los jugadores aprenden año tras año».



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