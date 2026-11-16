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Rodri, jugador del Barcelona y capitán de la selección española, habló del logro conseguido por su selección bajo la dirección de Luis de la Fuente y aseguró que la racha récord de victorias refleja el gran trabajo que está haciendo el cuerpo técnico.

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Rodri recibió el Premio a los Valores 2026 durante la gala anual que organiza el diario Sport, celebrada en La Pedrera y que contó también con la presencia de varias personalidades del deporte.

Estaba previsto que Hans Flick, entrenador del Barcelona, acudiera a la gala para recoger su premio, pero no pudo asistir por un resfriado. Por su parte, el jugador madrileño habló de su situación personal en este momento.

«Ahora disfruto mucho más. Después de la grave lesión que sufrí, y con la edad, porque uno se va haciendo mayor, siento que aprovecho mejor los momentos, como pasó durante el pasado Mundial», afirmó Rodri.

Rodri recogió el galardón en nombre de la selección española, aunque aclaró que prefiere describirla como un equipo: «Prefiero llamarlo equipo, porque eso es lo que representamos realmente».

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«En los momentos difíciles es cuando más se nota. Somos un grupo, más bien una familia muy unida, y aunque perdiéramos ayer, la racha de victorias que conseguimos y que se convirtió en récord refleja el trabajo que hacemos con Luis de la Fuente», añadió.

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Una trayectoria llena de desafíos

La carrera de Rodri no ha estado exenta de dificultades. Pese a la enorme relevancia que ha alcanzado el centrocampista español en el fútbol europeo, la grave lesión que sufrió en septiembre de 2024 supuso uno de los momentos más duros de su trayectoria profesional, ya que se vio obligado a estar alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, un duro golpe tanto para su club, el Manchester City, como para la selección española.

La lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, puso fin a su temporada con el conjunto inglés, del que era una de las piezas más destacadas y con mayor influencia en su estilo de juego. Su baja no solo afectaba a sus prestaciones defensivas, sino también a su papel en la construcción de las jugadas y en el control del ritmo de los partidos, además de su capacidad para dar a sus compañeros el equilibrio necesario entre líneas.

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Pese a la dureza de aquella etapa, Rodri logró recuperar poco a poco su sitio, apoyándose en su gran experiencia y en su capacidad para leer el juego, cualidades que lo han convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Además, ya había llevado a la selección española a conquistar la Eurocopa 2024 y ese mismo año ganó el Balón de Oro tras imponerse a varias de las grandes estrellas de este deporte, como colofón a una trayectoria excepcional.

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El verano de 2026 marcó un giro importante en la carrera del jugador, que dejó el Manchester City para fichar por el Barcelona en una operación que devolvió a la estrella española a LaLiga después de 7 años en Inglaterra.

Rodri firmó con el club azulgrana un contrato hasta el 30 de junio de 2030 y se convirtió en uno de los refuerzos más destacados del proyecto de Hans Flick, gracias a su capacidad para marcar el ritmo del juego y conectar las líneas.

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El premio de Flick

Ante la ausencia de Flick, Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, recogió el galardón en nombre del técnico alemán y elogió las cualidades del entrenador azulgrana.

«La gente lo quiere porque tiene una gran humildad y sabe llegar a los corazones. Quiere ganar ofreciendo un fútbol atractivo, y eso es lo que le permite conectar con la afición. Tiene unos valores enormes», dijo Yuste sobre Flick.