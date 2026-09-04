El español Rodri está cerca de ser titular con el Barcelona, después de haber completado su programa específico de recuperación y físico, con lo que queda listo para trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros, en medio de la expectación del entrenador Hansi Flick por el momento de incluirlo en el once titular.

Rodri se había incorporado tarde a las filas del Barcelona, lo que le privó de realizar la pretemporada completa con el equipo, y además necesitó un periodo adicional para adaptarse tras su intensa participación con la selección de España en el Mundial, donde realizó un gran esfuerzo para ayudar a su país a coronarse con el título.

El centrocampista español se sometió a un programa específico que se prolongó hasta el enfrentamiento del Barcelona ante el Rayo Vallecano, antes de comenzar esta semana los entrenamientos con normalidad, lo que llevó al cuerpo técnico a estudiar el momento más idóneo para darle la titularidad.

Según el diario "Sport", el entrenador Hansi Flick siente dudas respecto al jugador español, ya que podría alinear a Rodri en el once titular durante el enfrentamiento ante el Valencia, este domingo, en el estadio de Mestalla, o quizás prefiera aplazar el paso a un partido de mayor exigencia ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, el próximo miércoles.

El cuerpo técnico gestiona la participación de Rodri y sus cargas de entrenamiento con gran precisión, con el objetivo de llevarlo al mejor estado físico posible durante una temporada larga y dura, procurando no desgastarlo al inicio del camino.

Rodri ha disputado hasta ahora 27 minutos ante el Athletic de Bilbao, y después jugó otros 26 minutos ante el Rayo Vallecano, y en sus dos apariciones logró aportar al Barcelona más calma y control del ritmo de juego, especialmente en los momentos en los que el rendimiento del equipo tendía a un exceso de velocidad.

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En cambio, Marc Bernal ofreció grandes actuaciones durante la ausencia de Rodri, y no se limitó a suplirlo, sino que apareció con una imagen sólida que hizo que el Barcelona no se viera obligado a apresurarse en dar plena continuidad a su nueva estrella.

El nivel que ofrece Bernal le brinda a Flick la oportunidad de gestionar la participación de ambos de forma alterna, aunque las previsiones apuntan a que Rodri será la opción principal en los grandes partidos en cuanto alcance su plena disposición física.

El calendario apretado asusta a Flick

Se espera que Rodri desempeñe un papel importante ante el Valencia, ya sea comenzando el partido como titular o participando de nuevo durante la segunda parte, mientras que sus opciones de ser titular en el enfrentamiento ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, el miércoles 9 de septiembre, en el estadio Spotify Camp Nou, parecen mucho mayores.

El Barcelona afronta un calendario apretado antes del parón internacional, ya que se enfrenta al Feyenoord el miércoles, luego se mide al Levante el domingo 13 de septiembre en el estadio Ciudad de Valencia, antes de recibir al Racing el miércoles 16 de septiembre, para cerrar después esta fase de LaLiga con el enfrentamiento ante el Sevilla el sábado 19 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Este exigente calendario obliga al cuerpo técnico a manejar con cautela las cargas físicas de los jugadores, y a la cabeza de ellos Rodri, a quien el Barcelona busca preparar de la mejor manera posible.

El capitán de los campeones del mundo se prepara para volver con España

La presión sobre Rodri no se limita al Barcelona, ya que se espera que se incorpore también a la selección de España durante el próximo parón internacional, después de haberse convertido en capitán de "la Roja" tras liderar al equipo hacia la conquista del Mundial.

Rodri estará presente con España durante una ventana que incluye 4 partidos en la Liga de Naciones de Europa, entre ellos el enfrentamiento ante Inglaterra en Wembley el día 27 de septiembre, en la primera aparición de la selección española tras añadir la segunda estrella a su camiseta.

La selección española se enfrenta además a la República Checa y a Croacia, contra la que se mide en dos ocasiones, durante el parón internacional que se extiende por dos semanas.

A pesar de la importancia de Rodri para la selección, Luis de la Fuente siempre procura no arriesgar el estado físico de sus jugadores, lo que le da flexibilidad para gestionar los minutos de participación de la estrella del Barcelona.

El entrenador español cuenta con un recambio de confianza en Martín Zubimendi, quien perdió recientemente su puesto de titular con el Arsenal, pero eso no afectó a la confianza que De la Fuente deposita en él, algo que quedó claro en la final del Mundial, cuando Zubimendi entró en lugar de un Rodri agotado durante la prórroga y ofreció una actuación influyente.

Tanto el Barcelona como la selección española disponen de opciones capaces de darle a Rodri periodos de descanso, ya que Bernal representa una de las soluciones disponibles para Flick, mientras que Zubimendi puede suplirlo en la selección, además de la posibilidad de emplear a otros jugadores como Gavi por delante de la línea defensiva.

Rodri sigue siendo uno de los líderes más destacados en los que confía el Barcelona, y ha logrado en poco tiempo ganarse la admiración de sus compañeros gracias a su compromiso dentro y fuera del campo, ya que los jugadores jóvenes lo ven como un modelo a seguir, mientras que los más veteranos del vestuario lo consideran una de las referencias más importantes del equipo.

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