El español Rodri, estrella del centro del campo del Manchester City, dio su palabra definitiva al Real Madrid, rechazando cualquier oferta que le llegue de otros clubes durante el actual mercado veraniego.

A Rodri le queda un año de contrato con el Manchester City, pero desea marcharse del feudo del Etihad y fichar por el Real Madrid.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Rodri tiene un único deseo tras ganar el Mundial con España, donde también se llevó el premio al mejor jugador del torneo: firmar con el Real Madrid.

Según la emisora EsRadio, citada por el rotativo catalán,el Real Madrid y el Manchester City han sido informados de este asunto, lo que impidió que el club inglés permitiera a otros equipos como el París Saint-Germain o el Barcelona entrar en la puja por el jugador, que fue informado de la situación al ser preguntado sobre la situación del futbolista madridista.

De acuerdo con la fuente mencionada, el Real Madrid ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el jugador español, y el único paso que resta en la operación es dar los últimos retoques a las cláusulas del traspaso, cuyo valor oscila entre los 65 y los 75 millones de euros en función de las variables.

Señaló que el propio Rodri se está moviendo dirigiéndose a la directiva del Manchester City intentando rebajar el precio de la operación para facilitar su traspaso al feudo del Santiago Bernabéu.

A falta de menos de un mes para el cierre de la ventana de fichajes, el futuro de Rodri sigue sin estar claro ante su deseo de fichar por el Real Madrid y el empeño del Manchester City en retener sus servicios.