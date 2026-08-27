El nuevo fichaje Rodri debutó con su club, el Barcelona, en el partido ante el Athletic Bilbao, que terminó con victoria del Barça por 2-0 en el estadio Spotify Camp Nou, la noche del jueves.

Rodri entró como suplente en el minuto 62, en lugar de Marc Bernal, para disputar sus primeros minutos como jugador del Barcelona, después de haberse ausentado en el primer partido de LaLiga ante el Elche.

El diario Sport señaló que la afición del Barcelona en el Camp Nou recibió a Rodri con una ovación cálida y atronadora.

Rodri no necesitó muchos minutos para mostrar uno de los puntos fuertes más destacados que puede aportar al Barça, ya que el jugador estuvo disponible prácticamente todo el tiempo para recibir el balón, ofreciéndose a sus compañeros y presentándose como una opción de pase constante cuando el equipo necesitaba salir de la presión del Bilbao.

La presencia de Rodri permitió al Barça bajar el ritmo de juego y afrontar el partido con más calma, además de dejar una buena impresión en el juego aéreo, donde ganó varios duelos.

Tras el partido, Rodri habló con la cadena DAZN y expresó su gran alegría por su debut con la camiseta del Barcelona.

El centrocampista dijo: "Contento por disputar mi primer partido. Contento por la victoria, hemos logrado dos triunfos en dos partidos. Es importante que recupere el ritmo y que me adapte a este gran equipo. Tengo buenas sensaciones".

Y recalcó: "Ha sido un verano largo y tengo que recuperar mi ritmo rápidamente. Estoy muy contento con la forma en que han ido las cosas, y estoy donde quería estar. Ahora tenemos que trabajar".

Rodri también elogió la actuación de Lamine Yamal, que fue una de las grandes figuras de la noche ante el Athletic Bilbao.

El centrocampista explicó que el joven extremo atravesaba un momento más difícil y que sus compañeros trataron de apoyarlo, y dijo: "Es algo increíble. Estaba pasando por una etapa en la que estaba más triste, intentamos levantarle el ánimo y hemos visto la mejor versión de Lamine".

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