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El norirlandés Brendan Rodgers, entrenador del Al Qadsiah, admitió que advirtió a sus jugadores sobre algunas cuestiones durante el partido ante el Al Fayha en la Liga Roshn Saudí, pensando en el próximo duelo en la cumbre contra el Al Nassr.

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El Al Qadsiah venció por 2-0 a su visitante, el Al Fayha, en el partido que los enfrentó este viernes , en el estadio del Al Ettifaq en Dammam, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

Rodgers declaró en la rueda de prensa posterior al partido, en palabras recogidas por el diario saudí «Asharq Al-Awsat»: «Hemos logrado una victoria importante. El martes pasado jugamos fuera del reino y hoy hemos vuelto a jugar».

Y añadió: «Teníamos que recuperarnos rápido y también ser pacientes, y eso es lo que ha pasado. Fuimos pacientes hasta marcar, ampliamos la ventaja con el segundo gol y conseguimos la victoria».

El empate sin goles dominó el encuentro durante 70 minutos, y el Al Qadsiah estuvo cerca de tropezar al no lograr encontrar el camino hacia la portería del Al Fayha.

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Sin embargo, el extremo saudí Turki Al-Ammar acabó con la resistencia del Al Fayha en el minuto 71, cuando recibió el balón en la frontal del área antes de soltar un potente disparo con la derecha que acabó en la red.

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De la misma manera y desde la misma posición, el lateral derecho Mohammed Abu Al-Shamat firmó el segundo gol del Al Qadsiah en el minuto 88, con un disparo con la izquierda desde la frontal del área que se coló en la portería del Al Fayha.

El técnico irlandés añadió: «Tenemos calidad en la plantilla, y eso nos permite seguir adelante y soportar cualquier situación de presión. Contamos con una buena base de jugadores y con suplentes de un nivel que nos da capacidad para seguir sumando puntos».

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Rodgers habló también del próximo partido ante el Al Nassr, previsto para el viernes que viene en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la decimocuarta jornada de la Liga Roshn Saudí.

Sobre ese encuentro, Rodgers dijo: «Tenemos tiempo suficiente para ver nuestros últimos partidos y los suyos (del Al Nassr), estudiar los puntos débiles y fuertes, y decidir cómo vamos a trabajar de cara a ese partido».

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El entrenador del Al Qadsiah también se refirió a la decisión de alinear al español Nacho Fernández, a Mohammed Abu Al-Shamat y a Musab Al-Juwayr ante el Al Fayha, pese a que estaban en riesgo de perderse el partido contra el Al Nassr si veían una tarjeta amarilla.

Y explicó: «Les pedimos a los jugadores que estuvieran concentrados y que no vieran tarjetas. Son jugadores de mucha calidad, capaces de controlar las situaciones con su experiencia».

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Y se extendió: «Abu Al-Shamat, además, tuvo el acierto de marcar; Nacho es un jugador experimentado y de gran valor, y lo mismo ocurre con Musab, que estuvo sólido y fue capaz de dar lo mejor de sí hasta que fue sustituido».

El técnico irlandés cerró sus declaraciones comentando algunas informaciones que apuntan a que se estudia aumentar el número de jugadores extranjeros en la Liga Roshn Saudí a partir de la próxima temporada.

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Al respecto, Rodgers afirmó: «Tengo jugadores saudíes de gran nivel y estoy contento de tenerlos. Los mejores seguirán, sin duda».

Y matizó: «No se ha tomado ninguna decisión oficial sobre aumentar el número de jugadores extranjeros. Aun así, en la liga inglesa hay un 80 % de jugadores extranjeros y, pese a ello, los futbolistas ingleses destacados juegan o se marchan a jugar al extranjero, su selección también es excelente y hay talentos y estrellas».

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Y concluyó: «Pero, como he dicho, los mejores jugadores saudíes seguirán siendo una opción fundamental en cualquier circunstancia».

Cabe recordar que el triunfo ante el Al Fayha situó provisionalmente al Al Qadsiah en lo más alto de la clasificación de la liga saudí, con 31 puntos, uno más que el Al Hilal, que ha disputado dos partidos menos.

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El Al Hilal podría recuperar el liderato mañana sábado si logra vencer en su visita al Al Ettifaq, en Dammam, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

Además, el Al Nassr podría igualar a puntos al Al Qadsiah si gana su esperado partido ante el Al Hazm, mañana sábado, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraida, en la decimotercera jornada del campeonato.

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Si eso ocurre, el próximo encuentro será de alto voltaje, ya que el Al Qadsiah es una pesadilla para la afición del Al Nassr: la pasada temporada le ganó los dos partidos de la Liga Roshn, en la ida y en la vuelta, aunque el Al Nassr acabó conquistando después el título, tras siete años sin lograrlo.