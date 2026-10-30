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Aaron Danks, entrenador interino del Bayern de Múnich, elogió la solidez defensiva del Borussia Dortmund antes del enfrentamiento del sábado en el Allianz Arena. Danks también informó sobre el estado físico de Joshua Kimmich y mostró su confianza en que el joven centrocampista Lennart Karl sabrá soportar la presión.

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El Bayern se prepara para superar la férrea defensa del Dortmund

El Bayern de Múnich afronta una exigente prueba táctica ante el Borussia Dortmund de Niko Kovac, que llega al Allianz Arena con una de las defensas menos goleadas de la liga. Ambos equipos afrontan la octava jornada igualados a 17 puntos en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga.

El coentrenador Aaron Danks señaló la solidez defensiva del Dortmund como uno de los principales retos para su delantera.

El Bayern aspira a superar la defensa de su rival después de marcar 16 goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Danks destaca la defensa del BVB y sus vínculos con Inglaterra

Al analizar la organización del Dortmund, Danks la comparó con otros desafíos europeos y señaló que conoce a varios de los delanteros visitantes. «Defienden muy bien. Encajan muy pocos goles», afirmó Danks.

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«A menudo jugamos contra rivales que se organizan así, como nos ocurrió ante el Arsenal. Tampoco habían encajado goles en la Champions League antes de venir aquí».

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«Pero el Dortmund también tiene buenos delanteros. Conozco a algunos de mi etapa en Inglaterra. Tenemos que estar preparados para cada fase del partido», añadió Danks.

Danks respalda al joven Karl e informa sobre Kimmich

Danks mostró su firme apoyo al joven centrocampista Lennart Karl y ofreció novedades sobre el estado físico de varios jugadores veteranos. «Lo que está viviendo Lenny es completamente normal. A su edad, es como una montaña rusa, con altibajos», explicó Danks. «Le apoyamos plenamente... Lo ha hecho muy bien en los dos últimos partidos».

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Sobre el estado de la plantilla, Danks añadió: «El partido llega demasiado pronto para Manuel Neuer... Jo Kimmich ha realizado dos sesiones individuales y hoy entrenará con el equipo. Después veremos cómo está».

Max Eberl añadió que Kimmich tomará la decisión final sobre su inclusión junto con el cuerpo médico.

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Un Klassiker de mucho en juego en el Allianz Arena

Danks aseguró a los aficionados que su plantilla está plenamente preparada para acaparar las miradas de todo el mundo el sábado por la tarde.

Con ambos equipos empatados a puntos, una victoria permitiría a cualquiera de los dos abrir una valiosa brecha en la lucha por el título.

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A medida que se acerca el inicio del partido, el Bayern centra toda su atención en ejecutar su plan táctico.