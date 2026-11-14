Robo en la villa de Lassana Coulibaly: sustraídos relojes de lujo por valor de 60.000 euros

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Robo en la villa del centrocampista del Lecce Lassana Coulibaly. Los ladrones se llevaron cuatro relojes de lujo, con un valor total estimado en unos 60.000 euros. El robo se produjo la noche del 10 de noviembre, cuando los propietarios no estaban en casa.

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Los delincuentes pusieron en su punto de mira la vivienda de Coulibaly, situada junto a la carretera Lecce-Arnesano. Según informa Sportmediaset, tras forzar la puerta de entrada, los ladrones accedieron a la villa y registraron las distintas habitaciones, dejándolas completamente revueltas. Al llegar al dormitorio, encontraron un armario del que se llevaron cuatro relojes de valor. Según una primera estimación, el botín ascendería a unos 60.000 euros.

Por el momento, aún no está claro si los ladrones se llevaron también otros objetos. Se están realizando nuevas comprobaciones para determinar si faltan otros bienes. Hasta el lugar se desplazaron los Carabinieri de la Sección Radiomóvil y del puesto de Monteroni di Lecce, que realizaron las comprobaciones pertinentes. La investigación continúa para reconstruir con precisión cómo se produjo el robo e identificar a los responsables.