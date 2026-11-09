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La Juventus acabó indignada después de que una polémica decisión arbitral pudiera costarle los tres puntos en un dramático empate 2-2 ante la Fiorentina. Mientras sigue luchando por escalar puestos en la clasificación de la Serie A, una acción en los últimos minutos en la que se vio implicado Joao Mario ha desatado un intenso debate en Italia.

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Polémica por una mano en los últimos minutos en Florencia

La Juventus tuvo que conformarse con un empate 2-2 a domicilio ante la Fiorentina después de que se desestimara una reclamación de penalti en los últimos minutos. Los visitantes habían remontado en dos ocasiones, con goles de Nick Woltemade y Gleison Bremer que neutralizaron los tantos de Mateo Pellegrino y Alieu Njie.

Con el marcador empatado en los instantes finales, el balón golpeó en el brazo de Joao Mario, de la Fiorentina, dentro del área. El árbitro dejó seguir el juego y el VAR decidió no intervenir, lo que provocó una profunda frustración en la Juventus.

Los analistas critican la falta de intervención del VAR

Los medios italianos y los analistas arbitrales coincidieron en que se debería haber señalado penalti. Los principales diarios deportivos La Gazzetta dello Sport, Tuttosport y Corriere dello Sport concluyeron que la mano era sancionable.

El exárbitro y comentarista de DAZN Luca Marelli analizó el incidente en detalle y rechazó el argumento de que el rebote justificara el contacto. «El punto de contacto está por debajo del codo, más en el brazo que en la axila», explicó Marelli a DAZN. «El balón rebota inesperadamente en el jugador, pero tenía el brazo separado del cuerpo».

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Marelli señaló que, aunque Kolo Muani falló un primer remate de cabeza y el balón rebotó en una bota, Joao Mario tenía el brazo colocado en un ángulo antinatural de 90 grados.

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«No hay duda de que el jugador de la Fiorentina tocó el balón con el brazo y debería haber sido sancionado», añadió Marelli. «Calificar el incidente de inesperado es solo una posible explicación, pero el VAR debería haber llamado al árbitro al monitor para que señalara penalti».

La Juventus se deja puntos valiosos

Al no lograr los tres puntos, la Juventus queda obligada a remontar posiciones en la Serie A. El equipo de Turín ocupa actualmente el séptimo puesto de la clasificación, con 18 puntos en sus primeros 11 partidos.

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Aunque su capacidad para remontar dos veces demuestra carácter, la polémica arbitral de los últimos minutos hará que este empate sepa a dos puntos perdidos. La Fiorentina, por su parte, superó el susto final y se llevó un punto valioso que la mantiene en el 15.º puesto con nueve puntos.

Escalar puestos en la Serie A

La Juventus afronta una tarea difícil para subir en la clasificación y debe transformar rápidamente su frustración en energía para los próximos partidos de liga. Con el equipo todavía fuera de los primeros puestos, convertir los empates en victorias será fundamental para enderezar su campaña liguera y recortar distancias con los líderes.