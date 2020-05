Robles, sobre su lesión: "Pensé que podría volver a jugar"

El jugador continúa recuperándose de la lesión que sufrió en la rodilla derecha.

Ya pasaron 75 días desde que Stheven Robles pasó por el quirófano, como consecuencia de la lesión de ligamento cruzado anterior. Aunque todavía le queda un largo camino por delante, el futbolista de Comunicaciones avanza favorablemente en su recuperación y ya trabaja con balón.

El Pelón reconoce que ha sido un proceso duro e incluso pensó que no volvería a jugar. "Han pasado muchas cosas difíciles por mi mente, después de la operación pensé que ya no iba a poder jugar futbol, pero mi familia me ayudó mucho me han apoyado en todo y gracias a Dios ya me siento mejor", dijo a Prensa Libre.

Su recuperación comenzó, casualmente, con la situación de la pandemia de coronavirus en Guatemala. Luego de todas las restricciones implementadas como medidas preventivas, Robles reconoce que se sintió preocupado por no saber cómo continuaría su rehabilitación, pero siempre tuvo el apoyo de la familia.

"Por un momento me asusté, porque hablaba con Javier y no sabíamos qué hacer, no había dónde entrenar o hacer terapia, pero me mandó unas terapias y mi esposa me ayudaba, me sacaba las lágrimas, pero todo ha ayudado bastante”, expresó el futbolista.