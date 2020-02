Robertson: "Me avergüenza lo que le hice a Messi, el mejor del mundo"

El lateral del Liverpool se disculpa por su fea acción y posterior reacción con Leo en el encuentro de semifinales de la pasada Champions.

Andrew Robertson es sin duda uno de los mejores laterales del mundo. Veloz, intenso y sin descanso da alas a un que quiere ganar la Liga y dejar un récord longevo. El defensa sin embargo recuerda con cierto pudor su acción ante Messi en las semifinales de la Champions de la temporada pasada y por la que se disculpa en una entrevista a Daily Mail.

“Recuerdo aquel momento con vergüenza y no me gusta volver a verlo”, afirma Robertson tras su fea acción en la que cortó un contraataque del azulgrana de manera dura con una patada por atrás culminada con un empujón en la cabeza de Messi.

El colegiado del encuentro Cakir no señaló ni falta por aquella acción, pero Robertson no lo ha olvidado y por ello al serle recordado aquella gloriosa remontada del Liverpool frente al (3-0 en la ida y 4-0 en la vuelta) explica que “hacerle eso al mejor del mundo no tiene explicación” y argumenta que “no tenga nada más que respeto por Leo y por el Barça”.

Detalla el defensor red que “necesitábamos un milagro y salimos pensando que nada ni nadie se interpondría entre nosotros y por ello creamos aquella atmósfera con mucha intensidad”.

Un gesto que honra al lateral del Liverpool aunque haya llegado nueve meses después de aquella debacle azulgrana en Anfield para gloria de un Liverpool que remontó y acabó conquistando la Champions.