Roberto Martínez, sobre Hazard: "El mayor problema es que todo viene de la operación"

El seleccionador de Bélgica descartó problemas con el Real Madrid y mandó un mensaje a su afición: "Les aseguro que sólo buscamos lo mejor para Eden".

Roberto Martínez compareció este viernes para ofrecer la lista de convocados para esta ventana de selecciones, en la que Bélgica buscará el billete para Qatar 2022. Además de sobre los tres encuentros, ante Gales, República Checa y Bielorrusia, habló acerca de su capitán, el nuevamente lesionado Eden Hazard. El seleccionador atendió la petición de Goal y, pese a que a priori no está permitido, quiso explicar en español la situación del atacante para que su mensaje llegue lo mejor posible a los madridistas: "Al principio miramos todas las posibilidades para encontrar la mejor opción. Una de ellas fue operar y quitar la placa. Después de todos los consejos y el análisis de todos los expertos, la decisión ha sido no hacerlo".

Martínez también buscó calmar las informaciones surgidas por las diferencias entre los doctores del Real Madrid y de la Federación Belga de Fútbol: "Estamos trabajando en la misma dirección que el Real Madrid, hay una gran relación entre nuestros servicios médicos. Le aseguro a los madridistas que sólo buscamos lo mejor para Eden. El proceso de rehabilitación ha empezado. El rumor y la especulación a nivel de prensa es algo del pasado".

Para los medios locales, Bob Martínez había valorado el escenario así. "El de Eden ha sido un proceso natural. Estaba preparado para volver, lo hizo en Liga contra el Elche, lo hizo bien y luego se descubrió otra lesión. Estamos con el mismo problema, a diferentes niveles pero desde el problema previo (la operación de 2020). Es algo en el psoas, pero el mayor problema es que todo viene desde que se operó. La decisión es clara: un tratamiento conservador".

Roberto Martínez, sobre Hazard: "No hay guerra con el Real Madrid"

Por remitirse a ese percance anterior, Goal le cuestionó si no tendría lógica operar dado que asocian el resto de lesiones a la última intervención. Así respondió: "Estamos en una situación en la que la visión médica, de expertos, es que no habrá cirugía. No hay división, no hay guerra, estamos todos para intentar encontrar la mejor solución. Creemos, estamos convencidos, que las lesiones vienen del mismo foco, no es que sean distintas lesiones. Por eso es un periodo tan difícil. ¿Por qué no operar? Tendremos que ir a una discusión en la que se necesita la opinión de expertos. Siempre buscamos la raíz del problema, no sólo una lesión muscular. Hay que ver de dónde viene ese desequilibrio para ver de dónde viene ese dolor muscular. Una opción era quitar la placa, pero no hay prueba médica y científica de que sea eso lo mejor. Esperamos verle antes de que termine la temporada marcando las diferencias. Será el mejor de la Eurocopa".

Para acabar, Martínez huyó de las prisas para el regreso: "No hay fechas, sólo pensamos en él, en lo que necesita y en que esté bien. Estoy seguro de que volverá. Entre nosotros y el Madrid tenemos que concentrarnos en darle lo que necesite. Somos muy optimistas con lo que pueda pasar las próximas tres semanas. Eden está bien de ánimo, decepcionado por no poder jugar, pero ya mira al próximo objetivo. Está en el mejor momento de su carrera. Es la responsabilidad de todos los que le rodeamos apoyarle. Queda mucho para la Eurocopa. No hemos fijado fechas, es algo del día a día. Lo contrario sería un error de todos. Sólo desde el día a día tendremos la respuesta final. Conociéndole, que nunca había estado lesionado, esto es un shock importante para él. Soy optimista con que estará en la Eurocopa".