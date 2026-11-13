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Italia logró una histórica victoria sobre Francia en la Liga de Naciones en San Siro, pero la noche estuvo a punto de quedar eclipsada por una insólita confusión en el lanzamiento de un penalti. Roberto Mancini ha explicado ahora el malentendido interno que llevó al hermano Esposito equivocado a encargarse de un penalti crucial durante el triunfo por 3-1.

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Caos en San Siro: los hermanos intercambian papeles

El duelo de la Liga de Naciones entre Italia y Francia dejó un momento insólito protagonizado por los hermanos Esposito. Tras encajar un gol tempranero de Michael Olise a raíz de un error de Gianluigi Donnarumma, Italia reaccionó. Francesco Pio Esposito igualó el marcador, pero la tensión aumentó cuando Italia dispuso de su primer penalti de la noche. Sebastiano Esposito se encargó de lanzarlo en lugar de su hermano, pero su disparo se marchó fuera, lo que llevó a aficionados y cuerpo técnico a cuestionar la elección en ese momento.

Mancini aludió más tarde a la confusión y sugirió que el hermano equivocado había asumido la responsabilidad del primer lanzamiento. Sin embargo, la ocasión de resarcirse llegó pronto: Davide Frattesi adelantó a Italia y, más tarde, Pio transformó con precisión un segundo penalti para sellar el 3-1. «¿El encargado de lanzar el penalti? Era Pio, pero la próxima vez no volverán a confundirse», declaró Mancini a Sky Sport Italia.

Pio apunta a hacer historia con Italia

Pio Esposito cuenta con el respaldo de quienes creen que algún día podría disputar el histórico récord goleador de Italia, en manos de Gigi Riva con 35 tantos. Aunque se reconoce que la selección necesita la aportación de toda la plantilla, el potencial goleador del joven delantero ha despertado el optimismo ante la posibilidad de que sea él quien supere por fin una marca que lleva décadas intacta.

«Esperemos que marque muchos más goles. Gigi Riva lleva muchísimo tiempo en 35... Esperemos que alguien le supere. Necesitamos los goles de Pio y también los de los demás, pero él puede marcar muchos», afirmó.

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Italia le da la vuelta al partido tras el golpe inicial

Mancini elogió la fortaleza mental de su equipo después de que Italia se recuperase de un comienzo de pesadilla para lograr una remontada contundente. Tras encajar el gol de Michael Olise en el minuto 10, Italia se mostró vulnerable en los primeros compases, pero recuperó la calma y tomó el control del encuentro durante los noventa minutos restantes. Mancini admitió que el revés inicial podría haber desestabilizado a un equipo con menos confianza y alabó la capacidad de sus jugadores para corregir rápidamente su disposición táctica y cambiar el rumbo del partido.

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«Fue una gran victoria. Nos pusimos por detrás a los 10 minutos, pasamos apuros durante unos minutos más, pero después volvimos a meternos en el partido y supimos reaccionar muy bien. Nuestros centrocampistas estaban demasiado abiertos y el peligro era que el balón entrara, pero después de 20 minutos el partido cambió por completo», explicó el seleccionador.

La atención se centra ahora en el duelo contra Bélgica

Pese a las celebraciones en San Siro, Italia aún no ha terminado el trabajo. Actualmente lidera el grupo con diez puntos, pero el domingo le espera una difícil visita a Bruselas. Mancini se apresuró a recordar a sus jugadores que su posición en lo más alto sigue siendo precaria y que, si quieren asegurarse el primer puesto, no pueden confiar únicamente en su ventaja en los enfrentamientos directos con Francia.

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«En Bruselas tenemos que conseguir un resultado; de lo contrario, este partido no habrá servido de nada. Tenemos que mejorar como equipo y conseguir que la afición vuelva a apoyarnos», afirmó.