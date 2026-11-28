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Roberto Mancini ha relatado las tensiones internas que desembocaron en su sorprendente salida de la selección italiana en 2023 y ha confesado que se arrepintió de inmediato. El técnico que ganó la Eurocopa 2020 ha regresado para una segunda etapa al frente de Italia y recuerda ahora los problemas de comunicación que lo alejaron temporalmente de su país.

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Los problemas de comunicación que precedieron a la salida de Mancini en 2023

En una entrevista con Corriere dello Sport, Mancini abordó su repentina salida de la selección en agosto de 2023. Semanas después asumió el cargo de seleccionador de Arabia Saudí, aunque negó rotundamente haber firmado ese contrato antes de dejar Italia.

Su marcha se debió, en cambio, a un desencuentro con Gabriele Gravina, expresidente de la FIGC. Las conversaciones sobre el equipo de trabajo de Mancini se prolongaron durante meses sin llegar a una solución. Continuaron después de una campaña en la Liga de Naciones y, finalmente, dieron paso a un mes de silencio.

Mancini admite que se arrepintió al instante de no viajar a Roma

Preguntado si ya había acordado incorporarse a Arabia Saudí, Mancini lo negó y atribuyó lo sucedido a la falta de comunicación con Gravina.

«No, no lo había hecho, no lo había hecho. En el origen de todo hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo», dijo Mancini. «Pensaba que tenía intención de sustituirme a la primera señal de problemas. Llevábamos meses hablando del equipo de trabajo y yo seguía quitándole importancia, fingiendo que no pasaba nada.

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«Mientras tanto, pasaban las semanas y los asuntos seguían sin resolverse. Retomamos la conversación después de la Liga de Naciones en Países Bajos, pero no llegamos a ninguna conclusión. Luego hubo un mes de silencio».

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Admitió que juzgó mal la situación y que le habría gustado reunirse con Gravina en persona. «Sinceramente, no quería marcharme. Me habría gustado quedarme; irme no era mi intención», continuó el exentrenador del Manchester City. «Pero a veces las cosas pasan. Creo que cometí un error, sobre todo al valorar ciertas cuestiones que había que abordar.

«Si las hubiéramos tratado, probablemente nada de esto habría ocurrido. Debería haber cogido un avión, haber volado a Roma y haber aclarado las cosas con el presidente».

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Preguntado cuándo se dio cuenta de que dejar Italia había sido un error, Mancini admitió que se arrepintió de inmediato y señaló que Gianluca Vialli podría haber ayudado a evitar la ruptura. «De inmediato. Pero para entonces ya no podía dar marcha atrás», dijo. «Si Luca hubiera estado allí, habríamos hablado y habríamos resuelto muchas cosas».

Un camino caótico de regreso al banquillo de Italia

Mancini regresó como seleccionador de Italia el verano pasado en medio de grandes cambios en la FIGC. Paolo Maldini y el asesor Leonardo eligieron inicialmente a Andrea Pirlo, pero, tras frustrarse ese acuerdo, el nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malago, nombró a Mancini, lo que llevó a Maldini y Leonardo a dimitir .

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Ser la segunda opción le recordó al inicio de su primera etapa. «La primera vez también pasó lo mismo», recordó Mancini. «Yo no era el entrenador elegido. Era Carlo [Ancelotti]. Recurrieron a mí cuando él optó por otra cosa».

En busca de regularidad en su segunda etapa con Italia

De vuelta en el banquillo de Italia, Mancini afronta el reto de dar regularidad al equipo tras un inicio desigual en su segunda etapa: ha ganado tres de sus seis primeros partidos y ha terminado tercero en el grupo de Italia en la Liga de Naciones.