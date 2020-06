Roberto Herrera se apunta para jugar en Limeño

El delantero quiere tener minutos con los cucheros, tras superar su lesión.



Roberto Herrera no pudo jugar ni un solo minuto el pasado torneo Clausura 2020 con el Municipal Limeño, tras sufrir un quiste de baker que fue tratado con fisioterapias y medicamentos, lesión que lo tuvo un mes afuera de las canchas.



Tras recuperarse, el delantero sigue en los planes del técnico Misael Alfaro: “Ahora ya me siento bien, estuve mucho tiempo lesionado, un mes con el quiste de baker, me sentí un poco frustrado, pero sentí el apoyo de la directiva y del entrenador Misael Alfaro. Sabía que tengo condiciones para jugar como titular”.



El nacido en Suchitoto, Cuscatlán, agregó: “Me quiero consolidar con el Municipal Limeño, superé esta lesión y estoy listo para jugar, me he mantenido bien físicamente, entrenando con disciplina”.