Roberto De Zerbi habló con Xavi Simons tras el partido y ofreció una actualización sobre su lesión

Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, informó tras el partido contra el Wolverhampton que Xavi Simons tiene molestias en la rodilla, aunque ya se siente mejor.

A la hora de juego, el mediocampista se torció la rodilla tras chocar con Hugo Bueno y gritó de dolor.

Se agarró la rodilla y el dolor se reflejó en su rostro. Pareció mejorar al levantarse, pero el dolor persistía. Finalmente, fue retirado en camilla.

Tras el 0-1 sobre el Wolverhampton, De Zerbi confirmó que también perdieron a Randal Kolo Muani por lesión muscular.

«Para Solanke no es un gran problema; no sé cuántos partidos se perderá. Pero me preocupa Xavi, porque una lesión de rodilla es siempre distinta a una muscular», explicó De Zerbi.

Sin embargo, terminó con una nota positiva: «Tenía dolor, pero hace dos minutos he hablado con él y se siente mejor que cuando se lesionó», afirmó sobre el holandés.

Simons confía en que no sea grave, especialmente a estas alturas de la temporada y con el Mundial cerca. En los próximos días se conocerá el alcance exacto de su lesión de rodilla.