Roberto De Zerbi elogia la mentalidad de élite de Mateus Fernandes mientras el Tottenham rompe su maldición en Stamford Bridge

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El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, elogió el cambio de mentalidad de su plantilla tras una actuación dominante en el oeste de Londres. El técnico italiano destacó la actuación de Mateus Fernandes, que mantuvo la compostura durante todo un derbi londinense de gran tensión en el que los ánimos se caldearon en la segunda parte.

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Fernandes brilla en una victoria poco habitual en Stamford Bridge

El Tottenham dio una lección táctica para conseguir una poco habitual victoria por 2-0 ante el Chelsea, la segunda en Stamford Bridge en la Premier League en 36 años. Aprovechó al máximo una actuación disciplinada y un momento de locura de Cole Palmer para silenciar a la afición local. De Zerbi elogió el espíritu de lucha de su plantilla sobre el césped y destacó a Fernandes por ofrecer 90 minutos de calidad excepcional.

«Me encanta ver a mis jugadores luchar sobre el césped. Fernandes jugó 90 minutos con muchísima calidad. Quiero verlo jugar con personalidad, disfrutar con el balón. Puede equivocarse, no importa. Quiero ver esa personalidad en mi equipo. Somos un gran club. En los últimos tiempos los resultados no han sido muy buenos, pero somos un club de primer nivel. Debemos mostrar personalidad. Debemos mostrar mentalidad», afirmó De Zerbi.

La energía de los jóvenes impulsa la recuperación del Tottenham

Con un jugador más, el Tottenham duplicó su ventaja gracias a una espectacular jugada individual de Mathys Tel, que recortó hacia dentro desde la banda izquierda y batió a Penders con su disparo. El gol puso el broche a una gran actuación individual y dejó patente la creciente influencia de los jugadores más jóvenes del club. De Zerbi señaló que el desarrollo de estos talentos es fundamental para su visión a largo plazo para el equipo.

«Cambiar el espíritu del grupo, cambiar el rendimiento de los jugadores, especialmente de los más frágiles, quizá de los más jóvenes. Mateus Fernandes quizá fue uno de los mejores jugadores sobre el césped, igual que Mathys Tel. Archie Gray es más joven, pero tiene una mentalidad más madura. Estoy muy, muy contento. Queremos mejorar, mejorar y mejorar, ser mejores partido a partido, semana a semana. Ya hemos sufrido bastante», comentó.

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El Tottenham rompe por fin su maleficio en Stamford Bridge

El Tottenham llegó a Stamford Bridge con un historial desolador: solo había ganado una vez en ese estadio desde 1990, por 3-1 en 2018. Sin embargo, De Zerbi se mostró tajante al afirmar que su actual grupo no debe cargar con los fracasos de sus predecesores. Insistió en que el equipo está centrado por completo en el futuro y en forjar una nueva identidad para el club del norte de Londres.

«No somos responsables de los resultados del pasado. Al ganar el partido, estamos muy contentos por ellos y muy orgullosos del club. Pero creo que estamos trabajando para cambiar la mentalidad de nuestro club de las últimas temporadas», explicó De Zerbi.

El equipo de De Zerbi busca otra victoria en un derbi

El Tottenham ha escalado hasta la duodécima posición de la tabla, lo que ha supuesto un importante impulso anímico y de confianza para toda la plantilla. De Zerbi querrá que sus jugadores trasladen este nuevo impulso y espíritu de lucha a sus próximos compromisos ligueros para seguir ascendiendo en la clasificación. Su próximo gran reto llegará este sábado, cuando reciban al Crystal Palace, rival londinense, en una oportunidad ideal para ampliar su racha de victorias ante su afición.